Туктамышева вышла на лед в мини-юбке и взяла в рот продолговатый предмет

30.12.2019, 8:19, Разное



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Последнее: Лидер КНДР Ким Чен Ын на собрании центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи потребовал обеспечить безопасность страны посредством «наступательных мер», сообщает 30 декабря государственное северокорейское информагентство ЦТАК. Задачи об обеспечении «наступательных мер» лидер КНДР поставил для оборонной промышленности, вооруженных сил страны и министерства иностранных дел Северной Кореи. По словам Ким Чен Ына, такие меры нужны, чтобы «полностью защитить суверенитет […]

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