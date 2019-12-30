Пушков напомнил о планах Польши стать союзником Гитлера

Сенатор Алексей Пушков ответил премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, назвавшему пакт Молотова-Риббентропа «военным союзом».

«Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы», – написал сенатор в Twitter.

В связи с этим Пушков предложил Варшаве «предъявлять претензии лишь своей довоенной элите».

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий изложил польскую версию истории ХХ века в ответ на заявления Владимира Путина, который назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Газета ВЗГЛЯД указывала, что раздел демократической Чехословакии стал главным символом польско-нацистского братства. Поляков не напугала даже угроза Москвы разорвать договор о ненападении. Примерно этого они как раз и добивались.

Отметим, что раздел сфер влияния между Москвой и Берлином полностью соответствовал дипломатическим нормам того времени. Подчеркивалось, что решение о заключении договора с Германией было принято Сталиным после позорного провала англо-французской делегации на переговорах с СССР.

МИД РФ также подчеркивал, что договор о ненападении с Германией «был вынужденным шагом, который позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны для борьбы с агрессором».

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