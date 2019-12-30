Москвичам пообещали весеннюю погоду на Новый год

30.12.2019, 8:12, Разное

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2 января в столичном регионе ожидается потепление. Столбики термометров поднимутся выше отметки в 0 градусов, сообщает «Москва 24».

По словам синоптика, «зимняя» погода продержится в Москве и области до ночи 2 января: температура воздуха в темное время суток составит -7…-8 градусов холода. Однако днем показатели будут неуклонно расти вплоть до 3 градусов тепла. Метеоролог подчеркнул, что такая погода продержится до субботы. 



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