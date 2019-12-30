Москвичам пообещали весеннюю погоду на Новый год

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2 января в столичном регионе ожидается потепление. Столбики термометров поднимутся выше отметки в 0 градусов, сообщает «Москва 24».

По словам синоптика, «зимняя» погода продержится в Москве и области до ночи 2 января: температура воздуха в темное время суток составит -7…-8 градусов холода. Однако днем показатели будут неуклонно расти вплоть до 3 градусов тепла. Метеоролог подчеркнул, что такая погода продержится до субботы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Мать Тимати прокомментировала видео, на котором запечатлена её внучка. В скандальном ролике ребёнок облизывает её ногу. Многочисленные пользователи обвинили Юнусову в жестоком обращении с девочкой. Мать Тимати была вынуждена удалить данную публикацию и давать пояснения относительно сложившейся ситуации. Она сообщила, что кто-то может считать её злой, старой, чрезмерно откровенной или шокирующей, однако она сама равнодушна […]