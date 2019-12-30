Экономика: Откуда у рубля столько силы перед нефтью

Российский рубль в 2019 году оказался устойчив к колебаниям нефтяных цен. Даже когда дроны атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии и котировки черного золота пошли вниз, рубль оставался невозмутим. Как же ему удалось отвязаться от прямой нефтяной зависимости? И чем российская валюта удивит в новом году?

Ярким примером адаптации российской экономики к внешним шокам является рубль, который в 2019 года стал устойчив к колебаниям цен на нефть. Этот позитив отметить даже Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

Российская валюта действительно показала в 2019 году удивительную волю. Еще недавно между рублем и нефтью была прямая корреляция: насколько падали цены на нефть, настолько обваливался и курс рубля, и наоборот. Однако уже в 2018 году стали заметны первые признаки снижения зависимости курса рубля от нефти. В прошедшем году эта ситуация стала очевидной.

«Рубль стал реагировать менее «эмоционально» на нефтяные коллизии. Например, в начале 2019 года мировые рынки вновь подверглись масштабному давлению со стороны США и Китая, которые продолжили увеличивать взаимные тарифные ограничения. На этом фоне в период с 13 мая по 10 июня нефтяные котировки снизились на 14,3%. Тем временем рублевая валюта сохраняла стабильность в диапазоне 64,5-65 рублей за доллар», – приводит в пример главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Рубль сквозь глаза смотрел на резкий провал нефти, когда она в апреле-июне рухнула на 18%: пара доллар/рубль курсировала в пределах 1 рубля, так и оставшись у отметки в 64,5», – замечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Аналогичные отношения рубля с нефтью можно было наблюдать и во время сентябрьской атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

На новостях о значительном ущербе саудовской добыче из-за атаки дронов нефтяные котировки с 13 по 16 сентября выросли сразу на 13,8%, тем не менее, рублевый курс не только не провалился, а даже укрепился порядка 1%,

вспоминает Покатович.

В целом с начала года нефть выросла почти на 22,5%, в то время как укрепление рубля к доллару составило порядка 9,8%. И это самое существенное укрепление национальной валюты по сравнению с другими валютами развивающихся стран.

Устойчивость рубля к внешним факторам крайне важно как для всей макроэкономической стабильности российской экономики, так и для бизнеса, и для простых россиян. Когда национальная валюта не шатается то вверх, то вниз вслед за довольно политически зависимой и волатильной нефтью, это выгодно всем. Это позволяет более точно настраивать экономические связи, лучше вести в более прогнозируемой и стабильной ситуации бизнес, наконец, планировать отдых за границей, не опасаясь неожиданно резкого роста курса валют и удорожания отдыха.

России удалось снизить зависимость рубля от нефтяных цен, на которые так сложно оказывать влияние. Ведь нефтяные котировки – это уже давно не просто сырье, это крайне политизированный и спекулятивный актив. В мире постоянно происходит то, что так или иначе сказывается на ценах на нефть. Начиная с еженедельной статистики о росте или снижении добычи сланцевой нефти в США, периодических сделок по сокращению добычи членами ОПЕК и Россией, заканчивая неожиданными ограничениями по поставкам нефти из-за чрезвычайных и военных ситуаций на Ближнем Востоке. На нефтяные котировки влияет такое огромное количество факторов, что предсказать их цены практически никому никогда не удается.

Как же рублю удалось отвязаться от столь опасной и спекулятивной биржевой структуры? Главный фактор – это, конечно, новое бюджетное правило, которое Минфин ввел в 2017 году. Собственно, тогда, можно сказать, рубль начал постепенно отвоевывать свою самостоятельность. Согласно бюджетному правилу, все доходы от экспорта нефти по цене выше 40 долларов (плюс ежегодная индексация на 2%), считаются сверхдоходами, которые автоматически уходят в резервы. Тем самым расходы бюджеты не раздуваются, и создается «подушка безопасности» на случай нефтяного обвала и глобального кризиса.

«Бюджетное правило в значительной степени отвязало тренды нефти от трендов рубля, так как укрепление котировок черного золота довольно быстро с тех пор компенсируется увеличением покупок валюты за рубли», – указывает Купцикевич.

Формат снижения зависимости курса рубля и нефти в 2018 и 2019 годах различаются. В 2018 года на это влияло не только бюджетное правило, но и жесткие санкции США против России. «В прошлом году санкционные риски были основным фактором давления на рубль, и в этих условиях российская валюта в основном игнорировала как периоды оптимизма на мировых рынках, так и повышательное движение нефтяных цен», – отмечает Покатович.

Однако в 2019 году ситуация иная – США взяли санкционную паузу. «Основным фактором укрепления рубля в этом году стал приток иностранного капитала в российские активы. Основой привлекательности РФ для иностранных инвесторов является ее уникально сильный макроэкономический базис в виде набора таких факторов как профицит бюджета и счета текущих операций, контролируемая инфляция, сравнительно низкий объем внешнего долга, наличие масштабных резервов и т.д.», – говорит главный аналитик «БКС Премьер».

И все же полностью ликвидировать взаимосвязь нефти с рублем невозможно. «При отсутствии значительных негативных шоков рубль продолжит умеренное повышение своей инертности к ценовой конъюнктуре нефтяного рынка. Однако в обозримой перспективе разрыв связи рублевого курса и нефти весьма маловероятен», – считает Покатович.

Когда нефть снижалась до 60 долларов за баррель, рубль не реагировал на это заметным ослаблением. Укрепление рубля в конце 2019 года до 62,5 рублей за доллар на самом деле не было следствием роста нефтяных котировок до уровней выше 65 долларов. Основным фактором рублевого укрепления в конце года стало усиление глобального оптимизма и рост аппетитов к покупке риска, считает Покатович.

Первый раунд мира, заключенный между США и Китаем, породил оптимистичные ожидания по поводу роста мировой экономики. Тем более, мировые Центробанки активно снижали ставки в надежде вернуть мировую экономику от замедления к росту.

«Это питает спрос на рисковые активы, такие как акции и поддерживает котировки доходных валют, включая рубль. Ддаже после сокращения ключевой ставки Банка России, она остается заметно выше инфляции, что нельзя сказать о положении дел в еврозоне, США или Британии. Там везде реальные ставки отрицательные. Таким образом, при сохранении позитивных или даже нейтральных настроений на рынках, рубль может и далее умеренно прибавлять, пока инвесторы будут искать способы хоть как-то заработать в условиях нулевых ставок на долговых рынках развитых стран», – поясняет Купцикевич.

Как рубль будет себя вести в новом году?

Если баррель нефти продолжит рост и подорожает до 70 долларов, то, конечно, это окажет заметное положительное влияние на деревянный. А вот чтобы российская валюта резко обвалилась, теперь требуется более жесткое проседание нефти – до 40-50 долларов и ниже,

считает Покатович. При таком экстремальном сценарии рубль рискует вновь стать уязвимым к нефтяным колебаниям, добавляет Купцикевич.

Что касается 2020 года, то ожидания экспертов пока вполне оптимистичные. «Рубль сможет сохранить в 2020 году стабильность в диапазоне 64-66 рублей за доллар. РФ останется уникальной «историей» среди аналогов с развивающихся рынков за счет своего сильного макроэкономического базиса, что при отсутствии масштабных негативных шоков, и дальше будет обеспечивать рублю поддержку со стороны иностранного спроса», – прогнозирует Покатович.

«Уровень рубля в 63-64 за доллар комфортен для большинства участников рынка. Если угрозы санкций со стороны США не вступят в полную силу, а нефть останется на том же уровне, то с большой вероятностью, рубль сможет даже укрепиться», – полагает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

Экономист ИК «Ренессанс Капитал» по РФ и СНГ Софья Донец ожидает увидеть в 2020 году курс в среднем на уровне 66,5 после 64,7 рублей за доллар в среднем в 2019 году. Она исходит из того, что в 2020 году исчезнет драйвер для укрепления рубля, который был в предыдущем. Дело в том, что центробанки по всем миру, в том числе в России, снижали ставки. Это был отличный повод для притока инвесторов на рынок долговых бумаг, так как можно было выиграть от положительной переоценки бумаг. Это помогало курсу рубля. Но в 2020 году такой поддержки больше не будет, считает она.

При этом рубль в целом все равно будет реагировать на внешнюю ситуацию. Если США с Китаем вдруг передумают мириться и начнут торговую войну с новой силой или если, например, усилится геополитическая нестабильность в латиноамериканском регионе, то рубль и российские рынки могут «покраснеть». Но главное — нельзя отмахиваться от рисков санкционного давления на Россию. «В предвыборный год в США активность законодателей по этому вопросу может оказаться способом набрать политический вес», – говорит Купцикевич. В таком случае потенциал для ослабления курса рубля в 2020 году оценивается в 68-75 рублей за доллар, полагает Покатович.

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