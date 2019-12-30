Приехавший на место ДТП сына мужчина погиб от удара фуры

Житель Белоруссии прибыл на место ДТП, которое случилось с его сыном, после чего погиб под колесами фуры, сообщили СМИ.
Как передает Sputnik Беларусь со ссылкой на МВД республики, инцидент произошел на 22-м километре автодороги Р1 в Дзержинском районе Минской области .
На дороге столкнулись автомобили Ford и Dodge из-за несоблюдения безопасного бокового интервала в крайней левой полосе. При ДТП никто не пострадал. Водители разместили аварийные знаки и ждали прибытия правоохранительных органов.
Затем 47-летний отец водителя Ford прибыл на место инцидента и сел на заднее сидение автомобиля, в это время по трассе ехала фура Volvo, водитель которой при обгоне автобуса не заметил Ford и столкнулся с ним.
В результате аварии отец водителя Ford погиб на месте, сам водитель и его мать с различными травмами были доставлены в больницу.
Напомним, грузовой автомобиль устроил ДТП с пятью легковыми машинами в Ленинградской области, погибли два человека.
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