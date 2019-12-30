«Сглазил, зараза?»: Кудрявцева с новой грудью накинулась на Баскова

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Последнее: Мать Тимати прокомментировала видео, на котором запечатлена её внучка. В скандальном ролике ребёнок облизывает её ногу. Многочисленные пользователи обвинили Юнусову в жестоком обращении с девочкой. Мать Тимати была вынуждена удалить данную публикацию и давать пояснения относительно сложившейся ситуации. Она сообщила, что кто-то может считать её злой, старой, чрезмерно откровенной или шокирующей, однако она сама равнодушна […]
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