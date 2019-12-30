Фадеев рассказал о планах на Новый год: «Буду справлять в небе!»

Максим Фадеев пояснил фолловерам в Instagram о планах на Новый год. По словам продюсера, он встретит праздник в небе, имея в виду борт самолета.

Многие звезды подводят итоги уходящего 2019 года и вспоминают все положительные моменты, которые произошли за эти 12 месяцев. К знаменитостям решил присоединиться Максим Фадеев, опубликовав на странице архивное фото из 2002 года. В кадре молодой артист запечатлен на шоу «Фабрика звезд – 2». Как отметил композитор, события с того снимка были очень давно, однако он вспоминает о них с теплотой. Музыкант также поделился с подписчиками, что Новый год встретит не так, как планировал.

Во время боя курантов Фадеев будет находиться в лайнере. В подписи к публикации исполнитель спросил у поклонников: встречали ли они когда-нибудь праздник в небе? В комментариях интернет-пользователи пожелали кумиру удачи в 2020 году и поздравили его с наступающим Новым годом.

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