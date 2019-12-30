Новую модель сверхпопулярной линейки умных часов Amazfit Bip представят в начале января

В начале прошлой недели появилась информация о том, что бренд Huami в скором времени представит смарт-часы Amazfit Bip S, которые заменят очень популярную модель Bip. Инсайдеры уточнили, что дебютный показ состоится уже в первой половине января в рамках CES 2020.

Сами производители на своей странице в Twitter называют свое устройство BipS. Среди главных преимуществ новинки – большая производительность, хорошая автономность и небольшой вес.

Пока не очень понятно, какой в итоге будет модель, однако можно вспомнить предыдущий девайс Huami — Amazfit Health Watch, который по своей внешности и характеристиками очень напоминал замену Bip. Эксперты не исключают, что между данными часами будет определенная схожесть. Аппаратной основой Bip S, вероятнее всего, станет SoC Huangshan No. 1.

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