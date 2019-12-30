Новую модель сверхпопулярной линейки умных часов Amazfit Bip представят в начале января

30.12.2019, 8:04, Разное

В начале прошлой недели появилась информация о том, что бренд Huami в скором времени представит смарт-часы Amazfit Bip S, которые заменят очень популярную модель Bip. Инсайдеры уточнили, что дебютный показ состоится уже в первой половине января в рамках CES 2020.
Сами производители на своей странице в Twitter называют свое устройство BipS. Среди главных преимуществ новинки – большая производительность, хорошая автономность и небольшой вес.

Пока не очень понятно, какой в итоге будет модель, однако можно вспомнить предыдущий девайс Huami — Amazfit Health Watch, который по своей внешности и характеристиками очень напоминал замену Bip. Эксперты не исключают, что между данными часами будет определенная схожесть. Аппаратной основой Bip S, вероятнее всего, станет SoC Huangshan No. 1.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Мать Тимати прокомментировала видео, на котором запечатлена её внучка. В скандальном ролике ребёнок облизывает её ногу. Многочисленные пользователи обвинили Юнусову в жестоком обращении с девочкой. Мать Тимати была вынуждена удалить данную публикацию и давать пояснения относительно сложившейся ситуации. Она сообщила, что кто-то может считать её злой, старой, чрезмерно откровенной или шокирующей, однако она сама равнодушна […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика