В 2020 году видеокарты Nvidia и AMD могут подорожать из-за новой цены на графическую память DRAM

30.12.2019, 8:04, Разное

В январе-марте может увеличиться графическая стоимость на графическую память DRAM на 5%. В таком случае возрастут цены на видеокарты Nvidia и AMD.
Подорожание должно оказаться незначительным, к тому же память является не самым главным фрагментом 3D-карт. Информаторы утверждают, что в новом году спрос на DRAM превысит все ожидания, поэтому стоимость может расти и после окончания первого квартала. Отдельно стоит напомнить о намерении компаний Sony и Microsoft начать масштабную сборку новых игровых приставок с поддержкой памяти GDDR6.

Японская корпорация намерена обрадовать своих поклонников консолью PlayStation 5 в 2020 году. Ранее сообщалось, что платформа выйдет на рынок с гибридным процессором AMD с технологией трассировки лучей на аппаратном уровне, но по последним сведениям фирма отказалась от этого.



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