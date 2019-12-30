Захарова объяснила вызов российского посла в МИД Польши

30.12.2019, 7:58, Новости дня

Вызов российского посла в Варшаве Сергея Андреева в МИД Польши является попыткой республики переиграть ситуацию в свою пользу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, вызов российского посла является «дипломатической рутиной, а не каким-то кульминационным событием в дипломатической жизни», передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Почему такая реакция, зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и сказать: «Нет, было, может быть, и так, но не совсем». И расставить соответствующие акценты», – рассказала Захарова.

Она напомнила, что РФ остается приверженной итогам Второй мировой войны, их юридическому описанию и их юридическому закреплению Нюрнбергским трибуналом.

Российский посол в Варшаве был вызван в польский МИД после того, как президент Владимир Путин резко высказался о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском. Глава государства назвал Липского «сволочью и антисемитской свиньей», поскольку тот поддержал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение». После встречи Андреев заявил, что у РФ и Польши слишком разное видение общей истории.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Мать Тимати прокомментировала видео, на котором запечатлена её внучка. В скандальном ролике ребёнок облизывает её ногу. Многочисленные пользователи обвинили Юнусову в жестоком обращении с девочкой. Мать Тимати была вынуждена удалить данную публикацию и давать пояснения относительно сложившейся ситуации. Она сообщила, что кто-то может считать её злой, старой, чрезмерно откровенной или шокирующей, однако она сама равнодушна […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика