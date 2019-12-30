Захарова объяснила вызов российского посла в МИД Польши

Вызов российского посла в Варшаве Сергея Андреева в МИД Польши является попыткой республики переиграть ситуацию в свою пользу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, вызов российского посла является «дипломатической рутиной, а не каким-то кульминационным событием в дипломатической жизни», передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Почему такая реакция, зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и сказать: «Нет, было, может быть, и так, но не совсем». И расставить соответствующие акценты», – рассказала Захарова.
Она напомнила, что РФ остается приверженной итогам Второй мировой войны, их юридическому описанию и их юридическому закреплению Нюрнбергским трибуналом.
Российский посол в Варшаве был вызван в польский МИД после того, как президент Владимир Путин резко высказался о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском. Глава государства назвал Липского «сволочью и антисемитской свиньей», поскольку тот поддержал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение». После встречи Андреев заявил, что у РФ и Польши слишком разное видение общей истории.
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