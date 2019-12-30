На олимпийском объекте в Токио нашли канцерогенный асбест

Канцерогенный асбест был обнаружен на одном из олимпийских объектов в Токио, сообщили местные СМИ.

Как передает агентство Киодо, в двух места несущих балок купола центра водных видов спорта Тацуми в Токио был обнаружен асбест. Ранее он часто использовался в строительстве в противопожарных целях, но затем стало известно о том, что он может становиться причиной раковых заболеваний, передает РИА «Новости».

И хотя асбест находится в таком месте, где практически исключен его контакт с человеком, мэрия Токио пообещала принять срочные меры.

Между тем, по данным газеты «Асахи», сведения об асбесте в центре Тацуми появились еще в 2017 году, однако тогда мэрия не стала предпринимать никаких действий, объяснив это тем, что он находится в месте, где не может причинить вред человеку.

Напомним, в октябре президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил провести часть соревнований Олимпийских игр 2020 года в Фукусиме, где в 2011-м произошла авария на атомной электростанции.





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