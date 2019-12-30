Отныне все мы — обменный фонд

Беркутовцев, расстрелявших Майдан, отдают России. В суде безобразная сцена с прокурорами, подыгрывающими защите беркутни. Закревская говорит, новых прокуроров прислал лично Рябошапка.

За одну из самых страшных трагедий нашей страны, когда в центре Киева защитники Януковича расстреливали Майдан боевыми патронами, не сядет никто.

Зеленский может сколько угодно возлагать цветы погибшим на Институтской в белой рубашке и с трагическими щами.

Но, похоже, дело Майдана похоронено. И это те дела власти, которые перечеркивают все ее красивые слова о памяти и почтении к жертвам режима Януковича.

Гуманно ли не отдавать беркутню, если в их тюрьмах сидят наши пленные? Не знаю.

Знаю только, что попадись сейчас в руки правосудия Янукович, Путин схватит где-то в Крыму или Донецке еще одного Сенцова, раскрутит через Медузу и Эхо Москвы как узника совести, а через полгода поменяет на Януковича.

В итоге, вся сволота, приведшая к большой крови, спокойно сидит под Ростовом и в ус не дует. Вся, до мельчайших исполнителей.

А вы и дальше требуйте справедливого суда по делу Майдана.

Суд будет. Пашинскому, Риффмастеру, Звиробий. Они, правда, на Майдане были на нашей стороне.

Но не Портнова же садить, в самом деле?

Сергей Марченко

Я понял, зачем Рябошапка сейчас по беспределу садит ветеранов, атошников, генералов, правых политиков и волонтеров.

ЭТО ЖЕ БУДУЩИЙ ОБМЕННЫЙ ФОНД на то время, когда Зе уже отдаст питуну всех апсеров, террористов, лягиных и так далее.

После этого в рамках “обмена” Путину начнут отдавать нас.

Осуждены? Осуждены.

Вперед в автобус и на мост.

Антон Швец



Продолжайте с Израилем сравнивать, ага.

Если бы израильтяне, например, Эйхмана отпустили. Под личное обязательство.

Если бы они, например, сказали, что те, кто в печах сжигал, ну не так чтоб совсем уж и виноваты, да и с теми, кого сжигали, не все так однозначно.

Представили себе?

Вот разве тогда можно было бы сравнивать. А так не о чем говорить.

Как правильно сказал Швец, мы теперь все обменный фонд.

Константин Зорькин

………………………………

Тут Victor Tregubov указал на правильную, но редко замечаемую широкими массами мысль о том, что Россия считает всех противников украинской государственности своими солдатами, а всех сторонников независимости Украины – солдатами противника, без разделения по полу, возрасту, профессии и так далее. Взорвал в Украине бомбу и убил ребёнка? Стрелял по участникам Майдана?

Писал исторические недокниги, поливая дерьмом украинские символы? Ты свой, братан, нормасик.

Из этого следует неочевидный, но неизбежный вывод. Даже если эта конкретная война будет окончена ЛЮБЫМ иным способом кроме разрушения России, то она не будет закончена.

Просто вернется в ту же фазу, что и до 2014 года – без открытых военных действий. Будет финансовая поддержка пророссийских партий (помните Наталью Витренко и Петра Симоненко?). Будут гранты (официальные или теневые) на пророссийские медиа.

Будут покушения на наиболее заметных антироссийских деятелей (см. «Степан Бандера»). Будут теракты. Будет раскачка через РПЦ. Будет раскачка через газ. Будет раскачка через соседей.

Будет раскачка через политиков. Будет раскачка через этнические группы (см. т.н. «русинский кейс»).

Будет постоянная, неизбежная раскачка. Месяц за месяцем. Год за годом.

Под рассказы о том, зачем нам такая многочисленная армия и такие деньги на новое вооружение.

Под двуличные размышления о свободе слова. Под визги про американский госдолг.

Будет так.

Если Россия не будет разрушена.

Юрій Гудименко



Все пишут о моральной дилемме: вытащить заложников, но отпустить убийц. И вроде бы все понятно, но есть один нюанс.

Нет такой дилеммы. Есть бизнес Путина-Зеленского, где товаром, который Путин продает Зеленскому, являются украинцы.

А валютой, которой платит Зеленский, – независимость Украины. По кусочкам.

И говорить, что мы делаем все для освобождения украинцев, означает ЛГАТЬ САМИМ СЕБЕ.

Потому что Путин тут же нагребает новых украинцев для продажи следующей партии товара. “Делаем все для освобождения украинцев” означает “делаем все для пленения новых украинцев”.

Путин и Зеленский торгуют Украиной и украинцами.

И этот торг будет продолжаться, либо пока Путин вот так по кусочкам не получит всё, что он хочет; либо пока украинцы не перестанут поддерживать это кровавое торжище, где товаром выступают они сами.

Ладно, сказала “А”, надо сказать и “Б”.

Вот отдал Зеленский беркутовцев и террористов, дальше что? Ведь обещанного обмена “всех на всех” не произошло. Произошел (почти) обмен тех, кого Путин пожелал забрать, на тех, кого Путин пожелал отдать.

Кого Путин пожелает забрать в следующий раз? Новых террористов? Вариант. Теперь же любой, кто взрывает людей в Украине, свободен от наказания. Теперь убивать украинцев, взрывать украинцев – это не преступление. Это билет на самолет в Россию.

Или Путин захочет не новых террористов, а, например, военных. Муженко. Полторака. Марченко того же. Других киборгов. Привлекательный вариант, кстати, для Путина – создать новую концовку легенде о киборгах. Суд в РФ, приговор, тюрьма, издевательства, бесславная гибель.

Что, не пойдет на это Зеленский? Да ладно, вы знаете ответ. Еще как пойдет. Под аплодисменты гнид-73%.

Светлана Самборска

Эти видео — одни из доказательств по делу расстрела на Институтской, в которой обвиняются пятеро беркутовцев.

Более подсудимых в этом деле нет, — все бежали или умерли.

Нет, они не вернутся.

Это правда жизни.

А мы даже не способны привлечь к законной ответственности их убийц.

И это тоже правда жизни.

И нам всем с этим теперь как-то жить

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