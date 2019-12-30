Новый сорт норвежской нефти угрожает вытеснить с рынка российскую



Общий вид нефтепромысловых платформ Equinor на месторождении Johan Sverdrup в Северном море, Норвегия

Johan Sverdrup угрожает Urals в Европе

Норвежский сорт нефти Johan Sverdrup вышел на рынок только в ноябре, но уже имеет все шансы стать серьёзным конкурентом российской смеси Urals благодаря близким качественным характеристикам и выгодной логистике, говорят источники в отрасли. (Рейтер)

Цены на Urals в 2020 году могут упасть из-за ослабления спроса на сернистые сорта, так как новый регламент IMO 2020, вступающий в силу с января, требует радикального снижения содержания серы в судовом топливе, вынуждая переработчиков увеличивать долю малосернистой нефти в корзине закупаемого сырья.

Сорт Johan Sverdrup тяжелее Urals, близок по структуре выходов нефтепродуктов, однако содержит ощутимо меньше серы, что делает его более привлекательным для многих НПЗ, отмечают трейдеры.

Добыча нефти на месторождении Johan Sverdrup на шельфе Северного моря в 140 километрах к западу от норвежского города Ставангера официально началась 5 ноября этого года и к началу декабря достигла 350.000 баррелей в сутки, сообщил ключевой акционер проекта норвежский Equinor.

Такой уровень добычи сопоставим с производством нефти на гигантском месторождении Кашаган на шельфе Каспийского моря.

Летом 2020 года добыча Johan Sverdrup должна вырасти до 440.000 баррелей в сутки и достигнуть 660.000 баррелей в сутки после 2022 года.

БОЛЬШЕ ПЛОТНОСТЬ — МЕНЬШЕ СЕРЫ

Дифференциалы Urals (скидки или премии на сорт к эталонной корзине североморских сортов) зависят от многих факторов, среди которых объемы отгрузок из портов РФ, предложение альтернатив, спрос со стороны переработчиков и, безусловно, качественные характеристики, которые определяют, какие нефтепродукты будут получены из сырья.

Российская нефть чуть легче Johan Sverdrup: её плотность по шкале американского института нефти (API) составляет около 31-32 градусов (860-871 кг/м3) против 27,2-28,0 градусов (891-887,1 кг/м3) у норвежского конкурента.

При этом содержание серы в Johan Sverdrup в два раза ниже, чем у Urals, — около 0,82% против 1,75% у российского сорта.

В сентябре один из топ-менеджеров Equinor сообщил, что компания считает Johan Sverdrup глобальным сортом, который будет конкурировать с Urals. Он отметил, что новый сорт позволит переработчикам в Средиземноморье покупать сырье с высоким выходом средних дистиллятов и низким содержанием серы.

Нефтяные трейдеры разделяют его мнение, отмечая, что корзины нефтепродуктов, получаемые из Urals и Johan, очень близки.

“Выхода примерно такие же, как у Urals, а вот серы меньше”, — отметил трейдер на европейском заводе.

МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ

План экспорта Johan Sverdrup на январь предполагает перевалку 11,8 миллиона баррелей сорта, или около 381.000 баррелей в сутки против 337.000 баррелей в сутки в декабре.

Экспорт Urals на Балтике остаётся на уровне 1,2-1,4 миллиона баррелей в сутки, но плановый уровень добычи на норвежском месторождении, 660.000 баррелей в сутки, будет равен объему российского экспорта из порта Усть-Луга.

Johan Sverdrup пользуется популярностью у азиатских покупателей: поставки на восток существенно превышают арбитраж Urals из Балтики на восток.

Согласно данным в терминале Refinitiv Eikon, поставки Urals из Северо-Западной Европы в Азию в среднем за 2019 год составляли около 100.000 баррелей в сутки, тогда как почти весь объем Johan Sverdrup уходит в Азию.

Рост добычи Johan Sverdrup может ограничить потребность в Urals в качестве арбитражного сорта для азиатских НПЗ, так как среди покупателей российской и норвежской нефти одни и те же компании — индийский Essar и китайский Unipec.

Кроме того, логистически Johan Sverdrup расположен удобнее, чем балтийские порты РФ.

Сорт отгружается с терминала Монгстадт на шельфе Норвегии, который может переваливать не только 100-тысячые танкеры, как российские Приморск и Усть-Луга, но и более крупные суда — Suezmax и VLCC дедвейтом более 300.000 тонн.

Эта опция делает сорт ещё более интересным для клиентов в Азии.

Покупатели Urals для снижения затрат на фрахт регулярно формируют крупные партии сорта для отправки в Азию, переваливая 100-тысячные грузы Urals борт-в-борт (ship-to-ship, STS) у берегов Норвегии и Швеции на танкеры VLCC.

Тем не менее арбитраж Urals и Johan Sverdrup зависит от ситуации на фрахтовом рынке, говорят трейдеры.

“В какой-то момент ставки фрахта могут стать такими, что арбитраж будет затруднен. Тогда Urals и Johan окажутся заперты в регионе, и их конкуренция обострится”, — сказал трейдер на рынке нефти Европы.

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