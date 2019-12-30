А от смерти четыре шага: Михаил Бродский обратился к властям с мощным заявлением

Помните известное выражение Ленина «любая кухарка может управлять государством»? Это он заочно дискутировал с Наполеоном, который утверждал обратное.

«Слуги народа» пошли дорогой Ленина. В моем понимании, типичной «кухаркой» действующей власти является половина правительства …

Или, например, депутат Юзик. На сцене «Квартала 95» он играл жлоба и, попав в парламент, кажется, так и не вышел из образа.

Какие реформы для предпринимателей можно ожидать от «юзиков»? В парламенте он отмалчивается, а вот на скандальных криворожских записях дает команду начальнику полиции собирать по 600 тыс. долл. ежемесячно с предпринимателей.

Эти «юзики» активно ходят по коридорам власти, пристраивая своих родственников к кормушке.

Для реальных изменений нужно реализовать четыре простых шага.

Шаг первый: честное государство

Мы часто слышим о дерегуляции, о каких-то спецусловиях, диджитализации, погружении в смартфон. Это реформы, на которых акцентирует украинское правительство. А на самом деле – все это бутафория, отвлечение внимания.

Скажем правду о том, чем занимается государство, издеваясь над бизнесом: оно нарушает Конституцию.

Пока условный председатель ОП Богдан может звонить генпрокурору, судьям и силовикам; советник президента Ермак — назначать своих друзей курировать Киев; пока заместитель председателя Офиса президента Трофимов взаимовыгодно будет назначать на губернаторские должности и вмешиваться в коммерцию (чем очень напоминает «любих друзів» всех времен и президентов) – ни страна, ни бизнес-среда не изменятся.

Теневая активность президентского офиса свидетельствует лишь об одном: в Украине нет четырех ветвей власти, а есть только одна — президентская вертикаль.

Ранее Кучма и Янукович определяли, кто виноват, а кто богат, сейчас же это делают помощники главы государства и главы его Офиса.

Могут ли в таких условиях предприниматели чувствовать себя свободными, защищенными, иметь нормальный горизонт планирования?

Господа «слуги»! Вы думаете, что бизнес не знает, какие задачи Банковая ставит силовикам?

Что прокуроры звонят судьям и угрожают?

Что губернаторы раздают указания правоохранителям рвать или, наоборот, «крышевать»?

Эти ребята, которые вчера были адвокатами, теперь стали представителями власти и от имени украинского народа руководят процессами, к которым не имеют права даже приближаться.

Во всем мире это называется коррупцией, и такие действия подпадают под уголовную ответственность, в Украине тоже. Но ни одного прецедента так и не было, кроме скандала «Кононенко – Абромавичус», который закончился ничем.

Вы волнуетесь, что не влияете на Антикоррупционный суд, и рассуждаете о том, как его разогнать?

Мировые лидеры попросили вас не трогать Верховный суд, а вы взяли и своей монобильшистю начали тыкать в профильный закон.

Хотели уменьшить состав ВР?

Нет, вы захотели им управлять. Таких примеров больше, чем шуток в «Квартале 95».

Вы обещали закон об импичменте, но принятый документ не позволит начать процедуру отставки президента, даже если сдадите всю Украину в управление Путину. Это еще одна бутафория. То же самое с отменой депутатской неприкосновенности.

Но, господин президент, вы ведь обещали другое.

Я до сих пор надеюсь, что вы найдете в себе мужество убрать всех юзиков, миловановых, гетманцевых и радуцких, которых привели к власти. Готов рассказать всю правду о каждом из них, если надо.

И не спрашивайте, чью трубу прорвало, все это ваши трубы, и своим многозначительным молчанием вы покрываете всю эту липкую несостоятельность. Вы отмалчиваетесь на критику медиа и говорите, что вам не нравятся фейки.

Не реагируйте на фейки, но вы обязаны реагировать на правду. Иначе вы – «сообщник».

Шаг второй: кредитование бизнеса

В жесточайший кризис 1933 года американское правительство приняло законопроект о регулировании банковских ставок: максимальная ставка по кредитам была установлена на уровне 6%, 3% — по депозитам. Этот закон открыл национальному бизнесу США доступ к дешевым ресурсам и запустил экономику. Кстати, его отменили лишь в 1989 году.

Но если прийти с этой идеей к Зеленскому, то все его окружение станет уверять, что снизить ставки нельзя, мол, это разрушит экономику.

К сожалению, у нового главы государства нет достаточной личной предпринимательской экспертизы, чтобы составить собственное мнение. Конечно, покупатели украинских ОВГЗ, тот же инсайдер Абромавичюс, начнет отговаривать от снижения банковских ставок.

Пока какой-то государственный Абромавичус и другие чиновники получают дивиденды, бизнесмен берет кредит под 22%. Следовательно, в настоящее время выгоднее зарабатывать на государстве (народе), запускать же стартап более чем под 20% могут только отчаянные. Это ненормально.

Дайте бизнесу дешевые кредиты и не лезьте туда. Просто возьмите с него налоги, заплатив людям достойные зарплаты и пенсии.

И кредитора защитите, чтобы заемщики не могли в судах за 10% от суммы кредита бросать банки через бедро.

Шаг третий: наведение порядка на рынках

«Мы все либералы, конкуренция победит», — говорят наши экономические стратеги.

А известно ли вам, что такая конкуренция убивает: пока некоторые из вас покупают ОВГЗ, люди берут кредиты, а потом вынуждены налагать на себя руки, потому что чиновнику не пришло в голову обеспечить разумной защитой инвестиции бизнесмена.

Человек построил заправку, а в ста метрах появились еще две.

Другой предприниматель создал легальный бизнес, а пираты, работающие втемную, вытесняют его из конкурентного поля.

Третий привлек инвестиции в долгосрочный бизнес-план, а государство изменило правила игры и на 40% повысило цену на электроэнергию.

Мудрые руководители страны должны генерировать макрополитику, обеспечивающую защиту людям, которые вкладывают в Украину и честно здесь работают.

Именно это я и называю защитой рынков. Притом не забудьте защитить гражданина, чтобы наши дети не горели заживо в общественных местах, а мы не травились испорченными продуктами и «паленой» водкой.

У нас часть бизнеса живет в светлой зоне экономики, часть же — в серой и даже черной. Функция государства как раз и заключается в том, чтобы вывести всех в белую!

На самом деле происходит обратное: власть, по сути, отказалась от сбора налогов. Анархические настроения в обществе, Майданы, оружие на руках, перекрытие дорог, воровство самой власти …

Брать кредиты значительно проще, чем построить нормальное европейское государство с европейскими правилами и законами, заставив всех выполнять их.

Тем более, что эти долги отдавать уже будут наши дети, а «слуги» выедут …

Шаг четвертый: государство должно создать покупателя

Государство — это право и справедливость.

Право — это честная судебная и правоохранительная система.

Справедливость — это достойные зарплаты и пенсии.

Знаменитый Генри Форд считал, что чем больше получает работник, тем больше он потратит на покупку нужных ему вещей. Это обеспечивает заработок работникам других компаний, которые впоследствии купят знаменитый «Форд».

Автомагнат щедро повышал зарплату своим сотрудникам и просил подрядчиков делать то же самое, вполне целесообразно ожидая, что эти деньги в будущем вернутся в виде прибыли на предприятие.

Бизнесу нужен спрос.

Пока средний украинский пенсионер не станет полноценным покупателем, пока бюджетники, те же врачи, учителя, не смогут раз в пять-семь лет свободно покупать автомобили, не откажутся от приобретения одежды в секонд-хенде, а доля коммуналки не будет менее 10% в их семейном бюджете, мы не сможем получить качественно другой уровень жизни в стране, а также уровень развития бизнеса.

Пока власть не будет выполнять свои функции на хотя бы минимально достаточном уровне, до тех пор ее работу следует считать неудовлетворительной.

Смотрите, что происходит сейчас. Министры кричат: «Дайте нам большую зарплату!» Я поддерживаю. Но почему им нужно повышать оклад раньше, чем медсестре или хирургу?

Почему медсестра получает 4,7 тыс. грн, а ты, министр, 300 тыс. грн? Конечно, топ-менеджер государственного уровня должен получать больше, но не в сотни раз, как это можно наблюдать в некоторых госкомпаниях.

Хватит отнимать и делить, давайте умножать и прибавлять!

В народе говорят: простота хуже воровства.

В настоящее время нет оснований утверждать, что глава государства участвует в каких-то схемах, но попытки монополизировать все ветви власти, подтянуть финансовые потоки, идут от высшего руководства «Слуги народа».

Законы продолжают принимать кулуарно, без обсуждения. Президент тем временем отмалчивается и ездит на «Тесле». И это хуже воровство.

У нас с вами, Владимир Александрович, один шанс на двоих: у вас — на отличное политическое будущее; у людей, у бизнеса — на лучшую страну.

Если же так будет продолжаться, за годы правления Зеленского страну покинут еще три миллиона граждан, и это, традиционно, будут лучшие.

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