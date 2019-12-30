Егор Крид поставил обнаженную «Снегурочку» на колени

Певец снялся в компании

голой блондинки. На фото Егор Крид позирует в костюме новогодней елки.

Фото артист разместил в

своем «Инстаграм». На нем перед исполнителем сидит на коленях обвязанная

ленточкой голая девушка, одна из моделей фото-агентства Mavrin.

Многие сразу же назвали

обнаженную красотку Снегурочкой. На снимке два новогодних украшения, елочных

шарика висят рядом, напротив губ красотки.

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