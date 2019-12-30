Егор Крид поставил обнаженную «Снегурочку» на колени

Певец снялся в компании
голой блондинки. На фото Егор Крид позирует в костюме новогодней елки.
Фото артист разместил в
своем «Инстаграм». На нем перед исполнителем сидит на коленях обвязанная
ленточкой голая девушка, одна из моделей фото-агентства Mavrin.
Многие сразу же назвали
обнаженную красотку Снегурочкой. На снимке два новогодних украшения, елочных
шарика висят рядом, напротив губ красотки.
Материал дополняется
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Мать Тимати прокомментировала видео, на котором запечатлена её внучка. В скандальном ролике ребёнок облизывает её ногу. Многочисленные пользователи обвинили Юнусову в жестоком обращении с девочкой. Мать Тимати была вынуждена удалить данную публикацию и давать пояснения относительно сложившейся ситуации. Она сообщила, что кто-то может считать её злой, старой, чрезмерно откровенной или шокирующей, однако она сама равнодушна […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лавров покинул МХАТ и «Табакерку» из-за разительных перемен в театрах после смерти Табакова / 18 декабря
- Мнение: Льготникам будет проще жить / 16 декабря
- Владимир Путин отменил ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком / 26 ноября
- Троллинг Зеленского с велосипедом: что он означает / 27 ноября
- Побежавший на Запад Лукашенко плюнул на Россию / 25 ноября
- «За вами следят даже из телевизора»: ФБР подарило американцам новую фобию / 3 декабря
- Кричал и пыхтел: Галустяна зажало между ног у красотки / 3 декабря
- Как рыжий из «Иванушек» отреагировал на поспешное замужество бывшей / 6 декабря