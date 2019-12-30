Мнение: Украинские списки на обмен

С украинском стороны уже появились списки. Среди них Асеев, подвязавшийся на "Радио Свобода". В ДНР чалился более 2.5 лет.



Ждем списки по ЛНР и ДНР.

Зам.министра информации ДНР Даниил Безсонов о сегодняшнем обмене пленными.

Процесс обмена военнопленными между Украиной и ДНР начался в 12-00 и проходит на данную минуту. В 12-45 начался обмен пленными между Украиной и ЛНР.

По данным от компетентных источников, ДНР передаёт Украине 55 украинских военнопленных, а забирает 87 своих. На данный момент всё проходит в штатном режиме и без накладок. Остаётся надеяться, что сюрпризов не будет.

Как и прежде, представители руководства ДНР не поехали на обмен зарабатывать политические пиар-баллы, как ранее это регулярно делало военно-политическое руководство Украины. Наших ребят будут встречать родители, некоторые сослуживцы, председатель Союза ветеранов Афганистана, а также ведущий телеканала «Оплот-ТВ» Александр Воскобойников, который с марта по октябрь 2014 года сам был в украинском плену, как активист Русской весны в Одессе, и знает об ужасах украинского плена не понаслышке. Но сейчас на обмене он выполняет свои профессиональные обязанности, как журналист.

Конечно, каждый обмен пленными демонстрировал нам отношение к пленным с обеих сторон. Наша сторона отдавала здоровых и часто откормленных украинцев, в то время, как наши ребята возвращались с явными следами пыток и нечеловеческих условий содержания. Но это не означает, что и нам нужно опускаться до уровня украинских млекопитающих. Этот факт в очередной раз демонстрирует, кто на самом деле на стороне добра и борется за правое дело. Знаю, что после этого заключения в мой адрес снова полетят камни от разных «информационных воинов», но я выражаю своё мнение, которое поддерживают и наши фронтовики.

Вот хороший пример – крайний материал Александра Сладкова об украинских военнопленных, где показаны условия содержания и вполне бодрый внешний вид украинцев.

Отдельно хотел бы обратить внимание, что украинские военнопленные, которые «томятся в застенках кровавой гэбни», находясь в этих же застенках, открыто продолжают нести свою «пургу» о российской агрессии российскому журналисту, который всё это даёт в эфир. Это к слову о том, что украинских пленных мучают и заставляют говорить то, что нужно нам, а наши журналисты работают только из-под палки под жесточайшим контролем спецслужб.

На этом обмене произойдёт ещё одно знаковое событие. Будут возвращены пятеро бойцов киевского подразделения «Беркут», которые находились в СИЗО без приговора суда из-за отсутствия доказательств с 2014 года. Трое поедут в ЛНР, двое в ДНР.

Часть украинских военнопленных прошла верификацию и опрос Красного Креста и ожидает отправления. Процесс опроса со стороны МККК продолжается. Опрос проводился без помех либо участия представителей со стороны ДНР, всё проходит, как и ранее, максимально прозрачно.

Отдельно хотелось бы отметить, что в этой «украино-российской» войне все пленные с обеих сторон — граждане Украины.

Большинство передаваемых в ДНР украинской стороной не являются военнопленными, которые попали в плен в ходе боевых действий. Как и прежде, большинство передаваемых людей — это граждане, которых Украина обвинила в сепаратизме или шпионаже. Но это также наши люди, которых мы обязаны были вернуть.

Даниил Безсонов

https://asd.news/articles/voyna/obmen-plennymi/ — цинк

https://front-novorossii.ru/news/70255-darya-mastikasheva-i-esche-122-politzaklyuchennyh-okazalis-na-svobode-fotoreportazh.html — фотографии освобожденных

PS. Плюс еще по Донбассу.

1. С 2020-го года вводится новый режим выдачи паспортов ДНР для школьников. Теперь по четвергам документы будут принимать только у тех, кто получает свой первый паспорт. Разумная мера в условиях посредственных темпах выдачи паспортов ДНР и РФ.

2. Свежак от "Джокера ДНР":

Мои шпионы прислали мне список грузинских ребятишек, которые с 2017 года наняты на должности старших инструкторов Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины (в/ч 2240). Эти ребятки, также обкатывались совместно с украинскими солдатиками из Сил специальных операций на линии фронта:

1) Коба Квинкадзе, 1966 г.р., г. Тбилиси, паспорт: 11ВА69037;

2) Давид Кукчишвили, 1976 г.р., г. Рустави, паспорт: 11АВ12522;

3) Дадаши Ониани, 1995 г.р., г. Поти, паспорт: 11АВ44798;

4) Заза Битсадзе, 1971 г.р., г. Чиатура;

5) Вано Нануашвили, 1974 г.р., г. Рустави;

6) Заза Нануашвили, 1995 г.р., г. Тбилиси;

7) Джумбери Надирашвили, 1968 г.р., г. Гурджани.

Давид Кукчишвили летом 2015 года был старшим группы грузинских инструкторов в батальоне «Азов», а с весны 2016 года по 2017 год, Давид со своей группой грузинских мальчиков были инструкторами в созданной сержантской школе «Азова» на киевской базе «Атек».

* * *

9 декабря 2019 года, временно исполняющий обязанности начальника Центрального ракетно-артиллерийского управления (в/ч А0120) ВСУ полковник Пименов приказал начальнику 10-го арсенала (в/ч А2920) выдать 72 бригаде (в/ч А2167) 10 пулемётов Калашникова 7,62 мм и 10 пулемётов КПВ 14,5 мм.

В этот же день, полковник Пименов приказал начальнику 169 учебного центра (в/ч А0665) выдать:

12 тепловизорных комплекса для стрелкового оружия «Archer»;

17 снайперских винтовок «UR-10» калибра 7,62 мм;

14 самозарядных карабина «Зброяр Z-10» калибра 7,62 мм;

следующим подразделениям:

— 93 бригада (А1302): 9 карабинов, 2 снайперские винтовки, 2 тепловизора;

— 92 бригада (А0501): 2 снайперские винтовки, 3 тепловизора;

— 72 бригада (А2167): 1 тепловизор;

— 57 бригада (А1736): 1 снайперскую винтовку, 1 тепловизор;

— 54 бригада (А0693): 1 снайперскую винтовку, 1 тепловизор;

— 24 бригада (А0998): 2 снайперские винтовки, 1 тепловизор;

— 17 танковая бригада (А3283): 1 снайперскую винтовку, 1 тепловизор;

— Президентский полк (А0222): 4 снайперские винтовки;

— 503 батальон 36 бригады (А1275): 1 снайперскую винтовку, 1 тепловизор;

— 131 отдельный разведбат (А1445): 1 тепловизор;

— 130 отдельный разведбат (А1994): 5 карабинов, 2 снайперские винтовки;

— 74 отдельный разведбат (А1035): 1 снайперскую винтовку.

Я оставлю на десерт подробности некоторых коррупционных схем товарища полковника. Но вкратце намекну, что за попадание в список на получение всяких полезных штук, командиры украинских солдатиков регулярно благодарят его деньгами. Ещё, некоторые полученные подразделениями полезные вещички, скоро будут списаны, как утеряны во время боя и т.п.

3. Министерство транспорта РФ совместно с ЛДНР сейчас рассматривает вопрос начала полноценного железнодорожного сообщения между РФ и ЛДНР. Есть вероятность, что это произойдет уже в следующем году.

Источник: Colonel Cassad

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