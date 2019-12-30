«Немощной» Пугачевой посоветовали уйти со сцены

30.12.2019, 7:37, Новости дня

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что возвращение на сцену Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова вызывает у него жалость. Певец Прохор Шаляпин заявил, что артисты, которые своевременно не покидают сцену, уродуют российскую культуру.

«Мы видим немощь этих людей. Пугачева, извините, еле дышит, это невозможно смотреть. Артисты должны показывать себя тогда, когда они в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха», – сообщил Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Участвовавший в программе певец Прохор Шаляпин также раскритиковал эстрадных звезд и призвал их смириться и освободить сцену для молодежи.

«Я согласен, сцена – не место для жалости. Я, как артист, который столько лет не может ничего спеть нигде, я могу позволить себе сказать все, что я думаю. Все какие-то уставшие, озлобленные. Вы талантливые люди, ваше время просто ушло. Ты можешь говорить все что угодно, лить в уши сладкие слова и льстить всем артистам, но народ уже ненавидит этих артистов. Вы просто уродуете культуру российскую», – сообщил Шаляпин.

22 декабря певица София Ротару поучаствовала в съемках новогодней программы «Голубой огонек», при этом Алла Пугачева, которая регулярно появлялась на этом концерте, на этот раз не выступала.



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Последнее: Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что возвращение на сцену Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова вызывает у него жалость. Певец Прохор Шаляпин заявил, что артисты, которые своевременно не покидают сцену, уродуют российскую культуру. «Мы видим немощь этих людей. Пугачева, извините, еле дышит, это невозможно смотреть. Артисты должны показывать себя тогда, когда они […]

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