Мнение: Путин плеснул кипятка в гнездо ясновельможных

они сразу запищали, засуетились и забегали, а он пообещал, что будет ещё подливать.
Заявление Владимира Владимировича о подлости Польши образца 1939 года, повторенное им на разных площадках, и обещанная статья не оставили Варшаве никаких надежд на то, что данную скользкую тему удастся тихо замылить.
Говоря о Липском, именно, как о после, как о человеке выражающем официальную позицию руководства своей страны, Путин возложил всю ответственность за суть сказанного Липским, на Варшаву, соответственно, все яркие эпитеты в полной мере относятся ко всему руководству Польши того времени.
Но 1939-м годом, это не заканчивается. Сегодняшняя Варшава поставлена перед выбором:
— признать, что Липский и его варшавские руководители действительно были «антисемитскими свиньями» и покаяться за их действия, а далее годами выплачивать наследникам компенсации за потерянное имущество, или
— уйти в глухую оборону, не признавать фактов и, таким образом, полностью и публично солидаризироваться с Липским и его кумиром — Адольфом Гитлером. Тогда Варшава и все путинские эпитеты примет на себя.
Можно и так, но своими выступлениями Владимир Владимирович уже намекнул, что будет постоянно предъявлять новые и новые факты, пока Варшава не пойдёт по первому пути. Теперь Москва будет диктовать ясновельможному панству, что тому делать. Каждый протянутый ими день будет ухудшать имидж и позицию Варшавы.
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Кстати, нам никто не может помешать раскопать все захоронения в Катыни и сделать это с участием международных экспертов, документируя каждый шаг, можно поискать пули, гильзы, монеты и т.д. Отчего-то польская сторона постоянно высказывала своё категорическое нежелание делать это. Вот интересно отчего? Неужели у них всегда было понимание, что эти расстрелы не были произведены подчинёнными Берии?
Кроме всего прочего, Польша должна ответить за истребление пленных красноармейцев устроенное Варшавой аккурат сто лет тому назад — зимой 1919 -1920 годов.
Подошла пора платить за русофобию.
Источник: Конт
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Последнее: они сразу запищали, засуетились и забегали, а он пообещал, что будет ещё подливать. Заявление Владимира Владимировича о подлости Польши образца 1939 года, повторенное им на разных площадках, и обещанная статья не оставили Варшаве никаких надежд на то, что данную скользкую тему удастся тихо замылить. Говоря о Липском, именно, как о после, как о человеке выражающем […]
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