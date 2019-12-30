В США сом разбил лобовое стекло Lexus при падении с неба

30.12.2019, 7:04, Разное

В Северной Каролине 2-килограммовый сом упал на лобовое стекло Lexus и разбил его при падении с неба. В результате столкновения рыба погибла.
В США произошел неординарный дорожный казус. Во время управления автомобилем жительница Северной Каролины увидела, как на ее транспорт упал сом. По словам женщины, она вела Lexus и увидела пролетающего орлана с рыбой в когтях. По неизвестной причине птица выронила добычу и та рухнула на стекло иномарки.

В результате необычной аварии пострадавшими оказались все: внедорожник попал в ремонт, его хозяйка получила сильный испуг, сом погиб при падении, а страховым компаниям придется выплатить компенсацию американке за понесенный ущерб.



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Последнее: В Северной Каролине 2-килограммовый сом упал на лобовое стекло Lexus и разбил его при падении с неба. В результате столкновения рыба погибла. В США произошел неординарный дорожный казус. Во время управления автомобилем жительница Северной Каролины увидела, как на ее транспорт упал сом. По словам женщины, она вела Lexus и увидела пролетающего орлана с рыбой в […]

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