Российским самолетам собрались дать единое название

Все российские гражданские авиалайнеры могут переименовать, сделав линейку самолетов с единым названием, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
«Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона. Возможно, целевая модель – это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов. По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации», – передает РИА «Новости» слова Слюсаря.
По его словам, в мире немного игроков, создающих гражданские самолеты, и все они с разной скоростью пришли именно к такой модели.
«У нее есть экономические резоны – инвестиции идут в один бренд, а не рассеиваются по многим направлениям. Ведь продукты представлены в одном сегменте – гражданские самолеты. Дискуссия на эту тему идет, решения еще нет», – сказал глава ОАК.
По его словам, под ребрендингом следует понимать процесс, связанный с формированием Дивизиона гражданской авиации, в который вошел набор активов, занимающихся гражданскими проектами. Это Иркут, который реализует программу МС-21 и на базе которого «собирается» дивизион, ГСС – производитель SSJ100, ряд гражданских активов.
«Речь идет о создании нового субъекта гражданского авиастроения в нашей стране, о создании того, чего не было – объединенной гражданской структуры, управляющей линейкой гражданских программ. Эти процессы требуют правильного рыночного позиционирования, которое бы объясняло корпоративные и технологические процессы, происходящие в отрасли», – рассказал Слюсарь.
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Последнее: Все российские гражданские авиалайнеры могут переименовать, сделав линейку самолетов с единым названием, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. «Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона. Возможно, целевая модель – это сделать единую […]
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