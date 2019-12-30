Стрельба произошла в церкви в Техасе, есть жертвы

30.12.2019, 6:26, Новости дня

В результате стрельбы в церкви в Техасе погибли нападавший и два сотрудника службы охраны, сообщили в полиции и местном госпитале.

Нападение произошло в городе Уайт-Сеттлмент. Неизвестный напал на церковь West Freeway Church of Christ одного из ответвлений христианства.

Один из охранников и нападавший скончались по пути в больницу, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Кроме того, сообщалось, что один человек госпитализирован в критическом состоянии, еще двое получили помощь на месте. 

Позднее начальник полицейского управления города Джей-Пи Беверинг сообщил, что второй сотрудник службы безопасности церкви также скончался.

Представитель церкви заявил, что охрана «старалась сделать все, чтобы защитить остальных».

Глава штата Грег Эбботт назвал случившееся «ужасным проявлением ненависти» и отметил, что действия охраны церкви позволили избежать большего количества жертв.

В ФБР сообщили, что стрелка, личность которого пока отказываются раскрывать, несколько раз задерживали. При этом причины задержаний не называются.

Напомним, в 2019 году в США произошло свыше 40 массовых убийств, это рекордный показатель за 50 лет.



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