Мнение: Социально-трудовые конфликты в России в 2019 году

30.12.2019, 6:20, Разное

Сводная статистика о социально-трудовых конфликтах в России в 2019 году.

Выводы:

Собранная статистика позволяет сделать следующие выводы:

1. Катализатором протестной активности является низкая оплата труда и невыплата зарплаты. При этом по сравнению с 2018 годом сменилась лидирующая причина ТК с «Задержка ЗП» на «Уровень оплаты труда».
2. Большая часть ТК происходит в сфере транспорта, производства и здравоохранения. Отдельно стоит отметить рост ТК в сфере здравоохранения, который вызван кризисом в отрасли и организующей ролью медицинских профсоюзов.
3. Большая часть ТК (с известным результатом) оканчивается полной или частичной победой бастующих.
4. Самый эффективный и популярный метод борьбы — забастовка.
5. Динамика трудовых конфликтов 2018-2019 — свидетельствует об активизации классовой борьбы, однако она по-прежнему носит стихийный характер и требует более активной поддержки со стороны независимых движений, профсоюзов.

https://vk.com/@zabastcom-otchet2019 — цинк

Источник: Colonel Cassad



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