Zalman выпустил блок питания GigaMax GV II

Южнокорейская компания Zalman выпустила блоки питания GigaMax GV II. Вскоре новая продукция появится на полках магазинов.

Потребители смогут приобрести источники мощностью 550, 650 и 750 Вт. Все они обладают несъемными кабелями, сертификацией 80 Plus Bronze 230V EU и позиционируются вендором в качестве БП без каких-либо излишеств. На изготовленные Zalman блоки действует пятилетняя гарантия.

Устройства выполнены в корпусе размером 150x85x140 мм, располагают термостойкими конденсаторами, системой защиты и линией на 12 вольт. Охлаждаются источники благодаря вентилятору на гидродинамическом подшипнике. На рынке конструкции будут доступны по цене 50 евро.

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Последнее: Южнокорейская компания Zalman выпустила блоки питания GigaMax GV II. Вскоре новая продукция появится на полках магазинов. Потребители смогут приобрести источники мощностью 550, 650 и 750 Вт. Все они обладают несъемными кабелями, сертификацией 80 Plus Bronze 230V EU и позиционируются вендором в качестве БП без каких-либо излишеств. На изготовленные Zalman блоки действует пятилетняя гарантия. Устройства выполнены […]