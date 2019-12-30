Обмен обмана

30.12.2019, 5:57, Разное


Один из переданных РФ беркутов, расстреливавших Майдан. Это он такой жест Украине посылает, перед уходом. Это все, что нужно знать о них.

По поводу сегодняшнего «обмена», который скорее можно назвать обманом, особенно и говорить нечего.

Мы наблюдаем уже систему, когда преступников, осужденных или находящихся под следствием за тяжкие и особо тяжкие преступления, высылают в РФ.

Причем, оснований и полномочий для таких действий нет ни у кого.

Никто не имеет права выдавать граждан Украины другой стране и не важно, есть желание этих граждан и другой страны или такового нет.

И за это кто-то крепко ответит. Ниже мы приведем копию документа, гуляющего в Сети и каждый, кто имеет даже не юридическое образование, а здравый смысл и жизненную опытность, увидит, насколько эти кто-то себя плотно задокументировали.

Но самое отвратительное в этой ситуации, заключается вот в чем.

Да, Украина получает своих граждан, в основном – двух категорий. Это либо военные, которые воевали на собственной земле, с оккупантом, который пришел на нее убивать, либо гражданские лица, захваченные, в основном, на территории Украины – оккупантом.

То есть, противник захватывает заложников и меняет их на убийц и палачей.

Вот до таких «обменов» опустились эти деятели.

Но во всем этом есть и положительный момент. Они уверены в том, что они делают все правильно и не стесняются подписывать документы, которые лягут в основу их обвинения.

Так что даже в этой тошнотной ситуации есть и нечто положительное, поскольку трындеть можно что угодно, а документы сработают в качестве объективного вещественного доказательства.

Более не вижу смысла погружаться в эту тему.

Придет время, и тема сама погрузит всех, кто в этом замешан.
Линия Обороны



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Последнее: Один из переданных РФ беркутов, расстреливавших Майдан. Это он такой жест Украине посылает, перед уходом. Это все, что нужно знать о них. По поводу сегодняшнего «обмена», который скорее можно назвать обманом, особенно и говорить нечего. Мы наблюдаем уже систему, когда преступников, осужденных или находящихся под следствием за тяжкие и особо тяжкие преступления, высылают в РФ. […]

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