Эрдоган лично представил первый электрокар Турции: фото и видео с презентации

Турция представила первый электрокар отечественного производства, продажи которого стартуют в 2022 году.
Презентация состоялась в городе Гебзе на северо-западе страны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично побывал на мероприятии. В автопроект будет вложено 22 миллиарда долларов.
Планируется производить 175 тысяч электромобилей в год. Турция намерена поддержать производителя и закупить до 2035 года 30 тысяч машин.
К 2022 году в Турции будет создана инфраструктура станций для подзарядки аккумуляторов электрокаров.
Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye bıraktığı bir eser daha. #YerliOto ve Cumhurbaşkanımız ????????????pic.twitter.com/a9WuGHqFbO
— Recep Tayyip Erdoğan fan (@erdogan__reis) December 27, 2019
Ердоган представив перше турецьке електроавто #TürkiyeninOtomobili
200 к.с. (400 к.с.)
задній привід (привід на 4 колеса
прискорення 0-100 7,6 сек — 4,8 сек
запас ходу 500 км
швидка зарядка
розумне з'єднання.
5 різних моделей pic.twitter.com/OY8ZMNiWDA
— Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) December 27, 2019
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