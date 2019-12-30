«Ужасающее состояние»: Асмус экстренно доставили в больницу

30.12.2019, 5:54, Разное

Знаменитость рассказала поклонникам, что уже неделю лежит в больнице. Врачи диагностировали у нее острую бактериальную инфекцию. «Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии», – поделилась Кристина Асмус.

Последние дни перед госпитализацией актриса работала, не жалея сил. Она выходила на сцену с высокой температурой. «Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск», – отметила знаменитость в личном микроблоге в «Инстаграме».

В заключение поста Кристина Асмус успокоила подписчиков: уже скоро врачи выпишут ее: «Выписать обещают завтра, но будут смотреть по состоянию». Однако пока актриса не готова к встрече Нового года. «Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет», – призналась она.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 29 Дек 2019 в 4:48 PST

Поклонники поддержали Кристину Асмус и пожелали ей скорейшего выздоровления: «Дорогая, поправляйся!», «Здоровья! Крепись!». Комментарий под постом также оставила певица Елена Темникова. «Выздоравливай скорее, солнышко. Пусть все будет хорошо! А настроение 31-го обязательно появится», – написала она.



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Последнее: Знаменитость рассказала поклонникам, что уже неделю лежит в больнице. Врачи диагностировали у нее острую бактериальную инфекцию. «Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии», – поделилась Кристина Асмус. Последние дни перед госпитализацией актриса работала, не жалея сил. Она выходила на сцену с высокой температурой. «Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не […]

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