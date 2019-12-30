Вербовщик террористической организации задержан в Хабаровском крае

В Хабаровском крае задержан 45-летний пропагандист и вербовщик международной террористической организации, сообщило УФСБ по региону.
Житель Хабаровска сначала переписывался в интернете с членом террористической организации, а затем и сам в нее вступил. В его задачи входили «пропаганда и публичные призывы к противоправной деятельности», оправдание терроризма, вербовка новых членов террористической организации.
Задержанный «по указанию своих «кураторов» публиковал в соцсетях видеозаписи с призывом финансировать и присоединяться к деятельности террористов, передает РИА «Новости».
Открыты два дела по статьям УК об участии в террористической организации и о публичных призывах к терроризму. Первая статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, вторая – до семи.
20 ноября сотрудники ФСБ задержали в Московском регионе троих членов «Исламского государства».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что работа российской полиции по борьбе с вербовщиками террористов в интернете смещается в теневой сегмент всемирной паутины – «даркнет».
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Последнее: В Хабаровском крае задержан 45-летний пропагандист и вербовщик международной террористической организации, сообщило УФСБ по региону. Житель Хабаровска сначала переписывался в интернете с членом террористической организации, а затем и сам в нее вступил. В его задачи входили «пропаганда и публичные призывы к противоправной деятельности», оправдание терроризма, вербовка новых членов террористической организации. Задержанный «по указанию своих «кураторов» […]
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