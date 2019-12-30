Концепт Imagine by KIA выйдет в серийное производство

Концепт Imagine by KIA всё-таки будет производиться, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на руководителя европейского офиса автоконцерна Эмилио Эрреру. Предполагается, что электромобиль со специальной платформой для батарейных машин появится на рынке не ранее 2021 года.

Стоит отметить, что сам концепт базируется на особой «тележке» для электромобилей. Впервые прототип был показан еще весной 2019 года во время автосалона в Женеве (Швейцария). Его создавали представители европейского дизайн-офиса компании. В целом, транспортное средство объединяет самые главные достоинства мощных внедорожников, кроссоверов или спорт-седанов. Ключевой особенностью модели можно считать большое количество экранов в салоне – более 20, и все они имеют ультравысокую четкость.

Благодаря такому архитектурному и технологическому решению автоконцерн решил подшутить над производителями, размещающими на передней панели своих машин экраны с постоянно увеличивающимися размерами. Более подробные технические характеристики машины предоставят позже. Не исключено, что Imagine by KIA станет первой моделью бренда с обновленным логотипом.

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