Россия и Франция стали сотрудничать в сфере искусственного интеллекта

Французские СМИ рассказали о сотрудничестве РФ и Франции в сферах, связанных с применением искусственного интеллекта.
Les Echos отметила недавнее соглашение о стратегическом сотрудничестве между российской «Лабораторией Наносемантики» и французской Linagora, которые собираются создать дорожную карту в сфере исследований и технологических разработок по ИИ, передает ТАСС.
Руководитель Linagora Александр Запольский заявил, что обе компании – «чемпионы» в области свободного ПО, пользуются «поддержкой правительств». Компании намерены обменяться результатами исследований. Они хотят разработать «сервисы голосовой помощи, независимые от американских лидеров отрасли».
Les Echos пишет, что Париж призвал к полной прозрачности при обмене. Кроме того, французские власти считают, что у сторон должно быть общее представление о свободе интернета и о кибербезопасности.
Глава компании Generix Жан-Шарль Деконник также считает, что Франции и России, которые, по его словам, достигли «высшего уровня в сфере математики», необходимо сотрудничать в сфере ИИ. Он отметил, что в облачных технологиях Европа проиграла США, но сотрудничество с Россией дает ей шанс «ликвидировать отставание в сфере технологий баз данных».
Деконник подчеркнул, что «холодная война давно закончилась». Он призвал «развеять домыслы и предубеждения в отношении России».
Generix уже открыла филиал в Москве и создала там облачное хранилище данных для частных российских клиентов.
Les Echos также сообщила о выходе на российский рынок фирмы Sigfox, которая работает в сфере связи для так называемого интернета вещей. Руководитель Sigfox Эрика Бриссе, «Франция и РФ располагают возможностями для того, чтобы успешного сотрудничать, не опасаясь друг друга».
Напомним, президент Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что развитие искусственного интеллекта является вопросом национальной безопасности и выживаемости России.
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