Предновогодний обмен пленными

Все, что нужно знать рано утром 30 декабря
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Последнее: Южнокорейская компания Zalman выпустила блоки питания GigaMax GV II. Вскоре новая продукция появится на полках магазинов. Потребители смогут приобрести источники мощностью 550, 650 и 750 Вт. Все они обладают несъемными кабелями, сертификацией 80 Plus Bronze 230V EU и позиционируются вендором в качестве БП без каких-либо излишеств. На изготовленные Zalman блоки действует пятилетняя гарантия. Устройства выполнены […]
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