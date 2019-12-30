Предновогодний обмен пленными

30.12.2019, 4:55, Новости дня

Все, что нужно знать рано утром 30 декабря



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Последнее: Один из переданных РФ беркутов, расстреливавших Майдан. Это он такой жест Украине посылает, перед уходом. Это все, что нужно знать о них. По поводу сегодняшнего «обмена», который скорее можно назвать обманом, особенно и говорить нечего. Мы наблюдаем уже систему, когда преступников, осужденных или находящихся под следствием за тяжкие и особо тяжкие преступления, высылают в РФ. […]

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