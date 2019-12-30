Мнение: «Беркут» освобожденный

"Беркут" освобожденный

Состоявшийся 29 декабря 2019 года обмен военнопленными и удерживаемыми лицами между ДНР/ЛНР и Украиной, помимо освобождения известных политических заключенных, примечателен историей с освобождением нескольких бойцов «Беркута», которые проходили по делу о расстреле Евромайдана летом 2014 года.

Раскручивая версию о том, что расстрел Евромайдана был осуществлен «Беркутом» по приказу Януковича, преследование в отношении бойцов «Беркута» развивалось по нарастающей с весны 2014 года, причем дошло до смешного, когда к делу пристегнули даже тех, кто успел после событий в Киеве поехать на Донбасс и повоевать там на стороне ВСУ.

Причина этого достаточно тривиальна – украинское общество требовало показать виновных в расстреле «небесной сотни», а следствие конечно же не могло указать на реальных организаторов вроде Пашинского, Парубия и прочих. Все, что могло указать на них, топилось в ходе расследования, а официальная пропаганда шумела про «кровавых убийц из Беркута», которые «убивали невинных людей» по приказу «злочинной влады». И в условиях оболванивания украинских масс подобной пропагандой некоторые действительно верили, что проходящие по этому делу сотрудники «Беркута» — это те, кто на самом деле устроил кровавую бойню в феврале 2014 года в центре столицы.

Но до суда это дело никак не доходило, потому что можно обвинить сотрудников «Беркута» в СМИ, но доказать их виновность, попутно выкинув вопросы, связанные с гостиницей «Украина», грузинскими снайперами и оружием у «онижедетей», — нереально. Такой суд, которой должен был бы быть открытым (как это в свое время обещал Порошенко), мог легко высветить очевидные нестыковки истории, где во всем виноваты «Беркут» и Янукович. Поэтому шли месяцы, годы, а дело «кровавых сотрудников Беркута», которые расстреляли Евромайдан, никак не доходило до логичного завершения, и каждый год власти были вынуждены оправдываться на тему того, почему дело об убийствах на Институтской так и не доведено до конца.

По всей видимости, было признано, что судебных перспектив такое завершение «расследования Евромайдана» не имеет, поэтому пропаганда вещала про «виновных сатрапов», но само расследование почему-то никак не заканчивалось.

В итоге, когда в 2019 году речь зашла о возобновлении обменов пленными и удерживаемыми лицами, Россия и ЛДНР потребовали включить сотрудников «Беркута» в списки на обмен наравне с другими политическими заключенными. Для Киева это стало выходом из сложившейся ситуации – «Беркутов» отдали, после чего наверняка будут говорить, что их нельзя привлечь к ответственности, потому что их «забрали сепаратисты по обмену». А раз так, то и требовать завершения расследования невозможно. Тем более, что в Киеве прекрасно знают, что эти люди к тому, в чем их обвиняют, отношение имеют самое опосредованное, а реальные виновники до сих пор занимают высокие посты в системе украинской государственной власти.

Но никуда не делись те, кто всерьез верил, что эти люди виновны. Отсюда и масштабная информационная кампания против Зеленского, который «помогает спрятать улики по делу Евромайдана и отпускает преступников» и попытки заблокировать обмен «Беркутов» путем блокирования СИЗО, в котором они содержались. В этой системе координат, где в эпицентре находятся «небесная сотня» и «герои Евромайдана», получается, что власти фактически отпускают виновников «самого страшного преступления». И отказаться от этой веры никак нельзя, ведь если хотя бы на минутку задуматься о том, что дело тут не в Януковиче или «Беркуте», а вполне конкретных лицах, которые гуляют на свободе и сидят в высоких кабинетах, то шаблоны могут начать неиллюзорно трещать.

Ибо если они адские преступники, то их никак нельзя отпускать, ведь «ответов ждет весь мудрый украинский народ». А если они не такие уж преступники, то кто тогда? Может быть, это кто-то из тех, кого не передавали в ЛНР и ДНР? Это ужасный выбор для любого свидомого патриота, который будет до конца цепляться за вариант №1, лишь бы не допустить реальность варианта №2.

Ведь если признать, что надо искать (причем недалеко) других людей, то выходит, что тебя, такого «красивого и умного свидомого европейца», шесть лет водили на поводу, как последнего барана, рассказывая небылицы про «ужасный Беркут», чтобы прикрыть очевидных виновников массового убийства граждан Украины и развязанной на территории Украины гражданской войны. И все эти 6 лет реальные преступления столь неумело пытались свалить на «Беркут» и того же Януковича, который оказался обычным трусом и не решился отдать приказ «Беркуту», после чего в ход и пошли «неизвестные снайперы» с тяжелым грузинским акцентом.

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

https://asd.news/articles/voyna/berkut-osvobozhdennyy/ — цинк

В ЕС обмен "важных свидетелей по делу о расстреле евромайдана" — "приняли во внимание" https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/29/7236186/

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Знаменитость рассказала поклонникам, что уже неделю лежит в больнице. Врачи диагностировали у нее острую бактериальную инфекцию. «Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии», – поделилась Кристина Асмус. Последние дни перед госпитализацией актриса работала, не жалея сил. Она выходила на сцену с высокой температурой. «Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не […]