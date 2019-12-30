Ким Чен Ын призвал к наступательным мерам для защиты суверенитета КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи сообщил о необходимости активных и наступательных мер для обеспечения суверенитета КНДР.
Он «поставил задачи в области внешней политики, оборонной промышленности и вооруженных сил», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Кроме того, как говорится в сообщении ЦТАК, северокорейский лидер «наметил конкретное направление борьбы и практические пути для достижения радикального перелома в развитии экономики страны и улучшении жизни народа».
Было сказано о необходимости «рационального» упорядочивания «системы экономической работы», а также «установления железной дисциплины для немедленного исправления» ситуации в промышленности.
Ким Чен Ын призвал к борьбе против «антисоциалистических и несоциалистических проявлений». Он заявил, что нужно «укреплять моральные принципы в масштабах всего общества».
Напомним, заместитель главы северокорейского МИДа Ли Тэ Сон сообщил о наличии у Пхеньяна некого «рождественского подарка» для США. США ответили, что будут готовы принять ответные меры, если КНДР проведет испытание межконтинентальной баллистической ракеты.
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Последнее: Северокорейский лидер Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи сообщил о необходимости активных и наступательных мер для обеспечения суверенитета КНДР. Он «поставил задачи в области внешней политики, оборонной промышленности и вооруженных сил», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Кроме того, как говорится в сообщении ЦТАК, северокорейский лидер «наметил конкретное направление […]
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