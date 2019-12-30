Мнение: О девяти самых громких победах России

Если кто забыл, в декабре 2011 года Владимир Путин, предварительно провернув договорную «рокировочку» с тогдашним номинальным главой государства Дмитрием Медведевым, начал своё победоносное возвращение в #Кремль с регистрации кандидатом в президенты. Кандидатское удостоверение было ему выписано под номером Один.

Такой хитрый ход стал полной неожиданностью для многих, а споры по поводу того, нарушил ли он российскую конституцию, ведутся до сих пор. И у «Болотных» выступлений ноги растут из того места…

Но как бы то ни было, в 2011 году #Путин всех победил. А потом – снова. И снова. И снова…

Какие из его победных лет стали самыми запоминающимися?

2011 год – помимо рукоплещущей «Единой России» – запомнился ещё одной заявкой на победу. В конце декабря была составлена и свёрстана самая амбициозная программа победителя (опубликована 16 января 2012 г., почти сразу после новогодних каникул), где народу пообещали 25 млн новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для людей с высоким уровнем образования. И только в 2018 году, уже после вторых перевыборов Путина, власти осторожно признались, что эта цель недостижима в принципе.

2012 год – знаменитые «Майские указы». Щедро обещанное повышение зарплат учителям, врачам и работникам культуры. 218 строжайших президентских поручений, которые – сюрприз, сюрприз – в полном объёме так и не выполнены. Более того, их следствием стали дефициты региональных бюджетов и забастовки врачей из-за мизерных зарплат.

2013 год – создание в Москве Международного финансового центра как альтернативы Нью-Йорку и Лондону. И #рубль должен был стать мировой резервной валютой…

2014 год – вообще победа за победой. Потерянная #Украина и возвращённый #Крым, смеющиеся «Искандеры» и живительные #санкции. А ещё – обесценившийся вдвое #рубль и рухнувшие реальные доходы населения.

2015 год – новый фетиш: «импортозамещение» в сельском хозяйстве. Громкая программа, увенчавшаяся кратным ростом импорта пальмового масла и признанием Росстата, что 30% учитываемой им продукции успешно растущего сельского хозяйства – это банальные «приписки».

2016 год – «сквозные технологии». Много шума из ничего, но даже не смогли толком сформулировать что это такое. Зато деньги на организацию конференций и семинаров освоены бюрократией успешно.

2017 – «цифровая экономика, «майнинг криптовалют» и «блокчейн»: шумный проект внезапно закончившийся из-за того, что пузырь стоимости биткоина лопнул.

2018 – Фактический #дефолт по пенсионным обязательствам – при устойчиво профицитном бюджете! – который привёл к тому, что платить пенсию простым россиянам теперь будут с возраста 60/65 лет. И вдобавок повышение НДС.

2019 – окончательная потеря лидерства в освоении космоса, выплата Газпромом почти 3 млрд долл. Украине + 5-летний новый транзитный контракт, а также остановка «Северного потока – 2» буквально на последней миле. Оказалось, что за все эти годы реализации амбициозных трубопроводных мегапроектов Россия так и не обзавелась собственными судами для подводной укладки труб.

Что год грядущий нам готовит?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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