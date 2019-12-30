Видеоигра с ИИ поможет работодателям найти хороших сотрудников

Работодатели смогут взять на работу специалиста, предложив тому не написать резюме, а пройти видеоигру. Алгоритм искусственного интеллекта, созданный стартапом Pymetrics, изучит полученные результаты и оценит способности кандидата.
Компаниям, которые находятся в поиске хороших сотрудников, не нужно будет требовать от тех прохождения стажировок или составления резюме. Эксклюзивный проект стартапа Pymetrics представляет собой специально разработанную игру с искусственным интеллектом, способным определить навыки коммуникации, оценить качества, являющиеся самыми пригодными для той или иной специальности. ИИ внимательно анализирует итоги, а работодатель получает отчет о квалификации и навыках претендента.
Вышеуказанный стартап работает уже восемь лет, его основателями стали два медика-нейробиолога. В процессе они собрали группу экспертов и поставили задачу убрать предвзятое отношение и необъективные оценки во время устройства на работу. Представители компании уверяют, что им удалось создать приложение, умеющее оценивать такие немаловажные черты характера, как импульсивность и внимательность, способность быстро реагировать на ситуацию и находить общий язык с обратной стороной. Придуманный ими алгоритм даст возможность в дальнейшем находить идеальных работников заочно. Механизм уже успели протестировать несколько фирм, среди которых – сеть ресторанов McDonald’s, оставшаяся довольной результатом.
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Последнее: Работодатели смогут взять на работу специалиста, предложив тому не написать резюме, а пройти видеоигру. Алгоритм искусственного интеллекта, созданный стартапом Pymetrics, изучит полученные результаты и оценит способности кандидата. Компаниям, которые находятся в поиске хороших сотрудников, не нужно будет требовать от тех прохождения стажировок или составления резюме. Эксклюзивный проект стартапа Pymetrics представляет собой специально разработанную игру с […]
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