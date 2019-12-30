Закон о церквях привел к столкновениям демонстрантов с полицией в Черногории

В Черногории произошли столкновения между силовиками и противниками нового закона о церквях, сообщили в полиции страны.
Акции протеста против данного закона состоялись в городах Подгорица, Никшич, Плужине, Биело-Поле, Беране, Даниловград, Бар, Тиват, Герцег-Нови.
В пригороде столицы полиция «прорвала блокаду на трассе к аэропорту Подгорица». При этом пострадали четверо полицейских, передает РИА «Новости».
Участники акции повалили сосну на трассу. Правоохранители заявили, что в полицию кидали камни. Один из силовиков был доставлен в больницу с травмой головы.
При этом в соцсетях участники акций распространяют видеозапись, на которой полностью экипированная полиция пытается пробиться в соборный храм Воскресения Христова в Подгорице, где тысячи верующих собрались на вечернюю службу.
Сообщается также, что в другом пригороде столице демонстранты использовали против нарядов полиции фейерверки.
Напомним, власти Черногории решили добиваться автокефалии для раскольников «черногорской церкви» и отобрать церковную собственность у Сербской православной церкви. Противников закона о церквях в Беране разогнали слезоточивым газом.
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Последнее: В Черногории произошли столкновения между силовиками и противниками нового закона о церквях, сообщили в полиции страны. Акции протеста против данного закона состоялись в городах Подгорица, Никшич, Плужине, Биело-Поле, Беране, Даниловград, Бар, Тиват, Герцег-Нови. В пригороде столицы полиция «прорвала блокаду на трассе к аэропорту Подгорица». При этом пострадали четверо полицейских, передает РИА «Новости». Участники акции повалили […]
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