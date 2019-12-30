Выкидыш, инсульт и избиения: шокирующая правда о звездах сериала «Сваты»

Знаковым моментом в карьере Федора Добронравова стала роль в сериале «Сваты». После съемок с актером случилась страшная трагедия. Он перенес инсульт.

Из-за отказа его родственников комментировать ситуацию появились слухи о скорой кончине артиста. Но, к счастью, ему удалось встать на ноги и даже вернуться к профессиональной деятельности.

Татьяна Кравченко, в свою очередь, столкнулась с разводом. Ее семилетний брак распался год назад. Как позже выяснилось, бывший супруг звезды «Сватов» часто избивал ее.

«Помню, однажды он пришел такой злой. И вдруг начал меня дубасить головой. Я ему тогда сказала, что убью, если продолжит в том же духе. Нам повезло, что мы друг друга не покалечили», – поделилась актриса.

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Публикация от Федор Добронравов (@dobronravov.fedor) 26 Мар 2019 в 2:37 PDT

Беда коснулась и другой актрисы сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой. В 2012 году светская львица ушла в декретный отпуск, о котором так долго мечтала. Но за несколько месяцев до родов у нее случился выкидыш. Малыша спасти не удалось, а артистка из-за потери ребенка впала в затяжную депрессию.

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