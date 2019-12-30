Times — тревожная перспектива — москвичи готовятся встречать Новый год без снега

На редкость тёплая для декабря погода грозит оставить москвичей без снега во время самого важного праздника, Нового года, пишет The Times. При этом отмечается, что далеко не всех жителей российской столицы подобные температурные рекорды огорчают.



Reuters

Москвичей ждёт «тревожная перспектива» отсутствия снега на Новый год, так как начало зимы 2019 года оказалось рекордно тёплым для российской столицы, пишет The Times.

Несмотря на то, что обычно город покрывается снегом уже в начале ноября или конце октября, со времени официального начала нынешней зимы, 1 декабря, последствием нескольких неожиданных снегопадов в Москве были лишь лужи на улицах столицы.

Как отмечает издание, москвичи привыкли к снегу во время наиболее важного для них праздника, Нового года, «когда Дед Мороз и его помощница Снегурочка раздают подарки детям».

Однако в этом году вместо привычных заснеженных пейзажей, в городе царят серость и грязь, которые немного смягчает блеск уличных украшений к празднику.

18, 19 и 23 декабря оказались самыми тёплыми за всю 140-летнюю историю наблюдений, когда температура воздуха в столице прогрелась до 5,6 °С, 6,5 °С и 6,2 °С соответственно. При этом в остальное время температура в основном колебалась около нулевой отметки.

Мнения москвичей относительно столь мягкой погоды разошлись. Множество жителей города приветствуют небольшую отсрочку зимы, зная, что тепло в столичный регион вернётся лишь в апреле. Кроме того, они полагают, что в эту зиму их всё ждут морозы. Тем не менее, находятся и те, кто отсутствие сугробов и сосулек считает «удручающим».

При этом психолог Сергей Ланг посоветовал россиянам создавать новогоднюю атмосферу, несмотря на отсутствие снега.

«Наша психика даёт определенный отклик от внешних раздражителей. Надо слушать новогоднюю музыку, в плейлист надо закачать песни, которые создают настроение. Второй момент — это картинка. Надо украсить свой дом, а также сменить свой внешний вид. Чтобы побороть депрессию, надо ярче одеваться», — отметил Ланг.

По словам директора «Гидрометцентра России» Романа Вильфанда, новогодняя ночь всё же может порадовать москвичей снегом, хотя подчеркнул, что в это время погода «на удивление непредсказуемая».

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