Forbes — Иран намерен обойти американские санкции — на этот раз в авиасекторе

Несмотря на жёсткие американские санкции, касающиеся, в том числе и авиасектора, Иран собирается «в самом ближайшем будущем» получить три самолёта компании Airbus, пишет Forbes. Тем не менее, как отмечает журнал, даже если подобная сделка и увенчается успехом, она сможет лишь незначительно облегчить положение устаревающего флота гражданской авиации этой страны, который нуждается в 500 новых машинах.



Reuters

Иран собирается «в самом ближайшем будущем» получить три самолёта компании Airbus, пишет Forbes со ссылкой на заявление министра транспорта этой страны Мухаммеда Эслами.

Подобное развитие событий удивительно, учитывая, что в отношении Ирана по-прежнему действуют крайне жёсткие американские санкции, которые в конце 2018 года привели к срыву нескольких прибыльных заказов на поставку Тегерану новой авиатехники производства Airbus и Boeing.

Пока что нет никакой информации о том, какая именно местная авиалиния получит самолёты. Кроме того, неизвестны также и сроки поставок и конкретные типы самолётов. При этом, учитывая решение Airbus приостановить поставки в Иран, самолёты, скорее всего, будут б/у.

Таким образом уже второй раз за неделю иранские чиновники сообщают о том, что они нашли способ обойти американские санкции. Ещё 22 декабря гендиректор Kish Airlines Фарзанех Шарафбафи сказала о том, что её авиалиния утвердила планы по аренде трёх самолётов Embraer бразильского производства у неназванной азиатской страны.

После заключения иранской ядерной сделки в 2015 году иранские авиалинии приступили к активной закупке самолётов зарубежного производства. Тегеран, в частности, разместил заказы на 100 самолётов Airbus (сумма контракта предположительно составила $27 млрд.), 80 машин производства Boeing ($16,6 млрд.) и 40 турбовинтовых самолётов ATR. Однако повторное введение санкций в конце 2018 года поставило крест на этих закупках: Тегеран успел получить лишь три машины Airbus и 13 от ATR.

С тех пор Иран рассмотрел несколько альтернатив — в том числе и в лице российских «Суперджетов», — и даже строил планы по созданию собственного пассажирского лайнера. Тем не менее подобным задумкам было не суждено воплотиться в жизнь из-за санкций и высокой стоимости.

Насколько подобные сделки осуществимы, покажет лишь время. Однако даже в случае их закрытия, они смогут лишь несколько облегчить положение иранского авиасектора, который, по некоторым данным, нуждается в 500 новых самолётах. В отсутствие новых машин местным авиалиниям приходится выжимать из своей техники весь возможный ресурс, в то время как многие местные жители вообще предпочли отказаться от перемещений по воздуху, подытоживает Forbes.

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