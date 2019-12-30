Times — в округе Джонсона количество краж со взломом за год выросло почти на 70%

Избирательный округ премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отметился рекордным ростом количества краж со взломом, который составил 68%, пишет The Times. Как отмечает газета, несмотря на то, что в ходе своей предвыборной кампании консерваторы и Джонсон собираются сделать ставку на борьбу с преступностью, за последние девять лет финансирование органов охраны правопорядка постепенно сокращалось, а общее количество полицейских упало на 15%.



Reuters

Избирательный округ премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отметился самыми быстрыми темпами роста количества краж со взломом в Англии и Уэльсе. По имеющимся данным, в Аксбридже и Южном Руислипе за год количество подобных правонарушений выросло на 68%, пишет The Times.

Всего в Аксбридже за год по состоянию на ноябрь зафиксировано 692 кражи со взломом, в то время как в предыдущем году этот показатель составил 412. В результате жители округа начинают волноваться из-за роста уровня преступности, в то время как сам Джонсон в ходе грядущей предвыборной кампании консерваторов собирается сделать ставку на решении проблемы охраны правопорядка и ужесточении наказаний для лиц, совершивших серьёзные преступления.

При этом полицейские чины отмечают, что многим нарушителям закона удавалось избежать ответственности за содеянное из-за сокращения финансирования за последние девять лет. Более того, по данным британского МВД, в период с марта 2010-ого по март 2018 года количество личного состава полиции в Англии и Уэльсе сократилось на 15% (на 21,732 полицейских).

«Подобные цифры — это ужасный итог пренебрежительного отношения консерваторов к системе уголовной юстиции», — сказала по этому поводу министр полиции «теневого кабинета» правительства Луиза Хэй.

«Сокращения финансирования охраны правопорядка привели к тому, что некоторые ведомства просто не фиксируют кражи со взломом и не проводят никаких расследований, так что вряд ли стоит удивляться тому, что в некоторых районах нашей страны постоянно орудуют грабители», — добавила она.

Новые цифры показывают, что особенно опасная обстановка сложилась в Лондоне: 7 из 20 избирательных округов c самым высоким количеством краж со взломом оказались в британской столице.

Два округа, лидирующие в этом отношении — это Сити и Вестминстер, где за 12 месяцев произошло 3,929 краж со взломом, а также Хэкни-Саус и Шордич, где их оказалось 2,627. Тем не менее, как отмечает газета, самым богатым на количество краж со взломом местом в Англии и Уэльсе оказался не столичный район, а тихая улица Хэмпдэн-авеню в графстве Ланкашир. Дома в уходящем году там пытались ограбить почти раз в неделю.

За этот год по состоянию на ноябрь в Англии и Уэльсе зафиксировано не менее 364 тыс. случаев краж со взломом, что несколько меньше, чем было в прошлом году (390 тыс.). Тем не менее некоторые ведомства пока не отправили на этот счёт полных данных.

Хотя количество зафиксированных краж со взломом упало, в последние два года количество ограблений выросло почти на четверть. Всего в этом году до ноября известно о 81,407 инцидентах, связанных с ограблением, что на 12% больше, чем по состоянию на прошлый год и на 24% больше, чем в 2017 году за аналогичный период.

При этом выяснилось, что жертвам подобных правонарушений приходится ждать до четырёх часов, чтобы сообщить полиции о правонарушении. Результатом таких задержек становится то, что более трети звонивших вешают трубку до того, как им отвечает полиция.

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