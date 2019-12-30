Мнение: А. Милн. «Тайна Красного дома»

Алан Александр Милн, тот самый, однажды написал детективный роман. Он называется "Тайна Красного дома". Случилось это в 1922 году, за несколько лет до того, как Милн напишет то самое, что поставит крест на его прочей карьере.
"Тайна Красного дома" — весьма симпатичный английский детектив классического толка, который на западе был популярен и долго переиздавался.
Этот милый мир аккуратно покошенных британских лужаек 1920-х годов, джентльменов-бездельников в смокингах. На русском языке я читала перевод Ирины Гуровой, той самой, переводы которой Вудхауза мне нравятся больше, чем телеграфный стиль Трауберг. От этого детективный роман Милна стал будто кроссовером Вудхауза — его главные герои ровно такие же искатели приключений, как Псмит, или юные бонвиваны. А еще они в ее переводе тоже все время говорят "ладненько", "приветик" и "типчик", что довершает впечатление.
Источник: Шакко
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