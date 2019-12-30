Мнение: Универсальная таблица для обличения и покаяния

Прискорбно упущен стоблец для выплаты компенсаций, чтобы было понятно, кому и сколько платить после покаяния.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Прискорбно упущен стоблец для выплаты компенсаций, чтобы было понятно, кому и сколько платить после покаяния. Источник: Colonel Cassad
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