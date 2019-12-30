Мнение: Письмо: «Онегин на спаде»

У некоторых девушек не просто черный чемоданчик с пыточными инструментами, который они везде таскают с собой.

У них щипцы — это практически органы тела.

И беда онегину, если он попадется такой девушке.

victoriapeyrak

Добрый день, Эволюция! Поздравляю с Наступающими праздниками Новым годом и Рождеством!

Написала письмо за неделю до истечения 3-х месяцев на ЖЖ, вот наконец могу его отправить.

Моя история с N началась почти год назад, мы познакомились в поезде, возвращавшись с празднования Нового года в Питере — он гостил у своих друзей, я у своих. Мне 29, ему 34, ОЗ на мой взгляд примерно одинаковая, возможно у него немного выше за счет своей квартиры, я снимаю. Он был женат, в разводе, дочка 4х лет, я не замужем и не была, детей нет. В последних серьезных отношениях жила с мч 2,5 года.

Оказалось, что N живет в том же подмосковном городе, где и мой папа, которого я собиралась навестить на днях. По приезду в Москву, он предложил выпить кофе, посидели, предлагал поехать мне в его город к папе прямо сегодня, но я отказалась и поехала к себе.

На следующий день, писал, собираюсь ли я приехать, вечером я приехала, оказалось у него в гостях дочурка, и он предложил приехать к нему, когда он уложит ее спать, тк нет возможности оставить ее одну и выйти куда-то. Я немного поколебалась и согласилась. С ним оказалось очень интересно общаться, у нас оказалось много общего, мы проговорили почти всю ночь на кухне. Мне хотелось какого-то тактильного контакта,я прикоснулась к нему, чем он был шокирован, сказал,что полгода в разводе и давно не общался с женщинами близко. Затем,куря на балконе он меня обнимал, и сказал, что хочет поцеловать в губы,по- настоящему, поцеловал, но поцелуй был аккуратный, я не дала ему развития, он сказал, что правильно. Я сказала, что я наполнена теплом и могу дать ему немного, просто так, безвозмездно, если ему это нужно.

(Все ее щипцы перечислите, пожалуйста)

Около 5 утра я уехала ночевать к папе. На следующий день он позвал меня на горку с ребенком, мы успели съездить еще сделать пару дел и выпить кофе. Он звал меня остаться на ночь, ребенка оставил у бабушки, но я сказала, что мне пора, на рождество я должна быть дома и уехала. Он не отпускал меня до последнего и просил отменить такси. Завязалась переписка, он писал каждый день, мы договорились сходить в бассейн в его городе. Мы встречались в Москве один раз, он хотел остаться у меня, но я сказала, что не стоит, и он поздно уехал к себе, хотя работет в Мск и наутроему нужно было возвращаться.Сходили в бассейн в его городе.В конце января его бывшая уезжала с ребенком, и выходные были свободны он позвал меня в гости на все выходные. Мы встретились в Москве после работы,поехали к нему, у меня болела голова, он дал таблетку и мы, немного выпив, легли спать.Он пару раз меня поцеловал,я ответила, но вцелом не думала,что стоит переходить к большему.

(Здесь опишите ее густой ЗВ)

Наутро было много ласк и поцелуев ,но к сексу он не переходил и спросил меня, не обижает ли меня это, он не планировал вступать в новые отношения как минимум до лета, я сказала, что сама не хотела бы ,чтобы все развивалось так быстро. Мы валялись ,планировали пойти в кальянную, нам было очень хорошо вместе, но я сказала, что не стоит продолжать ласки, если он не хочет ничего серьезного и в таком случае я уеду сегодня домой,нечего мне ночевать в одной постели с малознакомым мужчиной. Он признал мое право, но мы решили сходить напоследок в кальянную, там нам было так легко и интересно общаться,что я решила не уезжать раньше запланированного и мы пошли к нему.

(Здесь расскажите как выросла ее корона)

Снова смотрели фильмы, ночевали, ласки, поцелуи ,но без секса. Через неделю у меня был др, он выразил желание приехать ,поздравить меня и остаться ночевать, так как утром на работу в Москве. Привез подарок, сказал, что не мотался бы так,если бы не хотел со мной чего-то большего,как я смотрю на то,чтобы попробовать начать с ним встречаться.Я сказала,что он интересен мне как мужчина, и я бы попробовала. Он спросил, не смущает ли меня, что это его первые отношения после развода,я сказала, что нет. Он позвал меня на встречу с друзьями в подмосковье, но поехать не удалось, тк у меня уже были планы, а у него заболел ребенок,которого он брал после развода на каждые выходные. Стали встречаться, он приезжал ко мне, иногда я к нему. Довольно быстро он сказал, что наверно слишком быстро стали развиваться наши отношения, что до лета он планировал уделять больше времени учебе и карьере, и на мой вопрос будем ли мы встречаться теперь раз в неделю ,сказал,что думает, что как получится, но в некоторые недели даже может не получаться. Конечно мне хотелось больше близости, и он стал отдаляться.

8 марта мы провели вместе накануне, утром он планировал уехать к себе, в итоге я не хотела 8 марта проводитьбез него и поехала с ним на несколько часов. Там состоялся разговор, после которого он стал еще больше отдаляться,я сказала, что хочу определенности, что если мы вместе, то вместе, если нет- я буду строить свою личную жизнь без него. Это были конечно большие щипцы.

Он стал меньше писать , объясняя это тем, что ему нужно подумать, стоит ли игра свеч или не стоит морочить мне голову. Где-то через месяц, он сказал, что о нас узнала его бывшая жена, вынесла ему мозг и он понял, что не хочет вообще никаких отношений. Я сказала, что ок, я тебя понимаю, и мне удалось отстать,я занялась своими делами. Где-то через полтора месяца я приехала в его город,сказала,что была у папы и опоздала на электричку. Он спросил собираюсь ли я уезжать,я сказала, что если он не занят, могла бы заехать поболтать, он живо воспринял эту идею,я приехала к нему, мы оживленно общались соскучившись, и конечно,я осталась у него.

Он сказал, что планировал мне написать и позвать в бассейн, через пару недель ,когда его бывшая уедет в отпуск с ребенком и у него опять будут свободные выходные. После этой встречи я молчала, и он молчал и через 2 недели действительно написал мне и позвал в бассейн. Я приехала в его город, у него были гости-друзья, он всех выгнал, и позвал меня к себе. Это было уже лето, мы гуляли пол ночи по его городу, он показывал,где жил раньше,где учился, был на большом подъеме ко мне. Следующий день была тоже весь день у него, он отьезжал на футбол, я готовила кушать.Я читала,что при таких подьемах стоит говорить о чувствах, не умалчивать, чтобы постепенно подключать ресурс любви, но я боялась, да и он ничего не говорил.

(Ученица решила, что подключить свой ресурс любви — это прижать мужчину щипцами к стенке)

Прекрасно провели время вместе, он не хотел меня отпускать все выходные. На следующие решили все -таки сходить в бассейн, я приехала, он закончил дела со своим другом и мы втроем пили пиво. Потом снова пошли с ним гулять, он сказал, что видит ,что со мной можно строить будущее, что я во многом подхожу ему .Что если мы будем вместе, он хотел бы,чтобы я жила у него, планировали совместную поездку в Питер и он позвал меня поехать с ним на рок-фестиваль. Я была очень счастлива и видела его ответное удовольствие.

(А он был просто пьян, много выпил пива с другом и наобщал лишнее. Он вообще, наверное, когда выпивает или курит кальян, развязывает язык, становится к ней очень добр, потом об этом жалеет)

Через неделю случился несчастный случай, который ставил под угрозу его карьеру и его будущее вцелом. Он очень переживал из-за этого, я тоже переживала,мне было страшно за него,старалась оказать ему поддержку. Прошло ещё пару месяцев, он начал по-немногу возвращаться к жизни, стал планировать отпуск с ребенком. Я не стала навязываться, восприняла это искренне радостно, без кислых щей, понимая, что пусть едет с ребенком, раз так решил.

(«Пусть едет, раз решил». Неслыханная щедрость со стороны Штурмана, с которым два месяца не общались под разными предлогами)

Но сама сказала, что в последние выходные лета поеду с друзьями в Питер, он сказал, что тоже в это время возможно будет там.Через неделю он приехал ко мне и спросил, не хотела бы я изменить свою жизнь, что он чувствует, что его жизнь должна измениться, и в его правилах не бояться изменений, но сейчас ему нужен какой-то пинок, потому что ,есть ,что терять и он не может решится. Он боялся, что его бывшая не даст ему видется с дочкой, если узнает, что у него появились новые отношения. Что хочет, чтобы жизнь была наполнена смыслом, ради которого все, и работа, и развитие, что надо идти дальше.

(Он опять немного выпил, в Питере, гулял с ней и стал оправдываться, объясняя, почему он не может быть с ней, а если и может, то потом, когда-нибудь)

Я не знала, как повернуть этот разговор в конструктивное русло и никак не отреагировала,мы просто пошли спать как обычно. Через время у него был др, я решила его поздравить и приехала сюрпризом ровно в 12 ночи, у него был тогда ребенок к гостях и заехала бывшая жена.Он сказал, мне подниматься, хотя когда я узнала, что бывшая там, хотела уехать. В итоге мы отметили его др втроем, и я уехала ночевать к папе. К слову, бывшая хочет его вернуть, писала мне угрожающие смс, но при встрече при нем вела себя дружелюбно. Он говорит, что их воссоединение невозможно, несмотря на общего ребенка. В отпуск у него поехать никуда не получилось, но несмотря на это он не звал меня к себе, я тоже ничего не писала, так как был ошаршена встречей с его женой на др и не хотела навязываться.

(Когда она приехала сюрпризом в полночь и позвонила ему, жена услышала и попросила позвать ее, чтобы посмотреть на это чудо в перьях)

Через время мы стали опять понемногу общаться, он позвал меня в гости и сказал, что хотел уехать один на море в отпуск, когда понял , что поехать с ребенком не получится, но в последний момент передумал. Я спросила, почему он не позвал меня, я бы поехала. Он сказал, что думал об этом, что со мной -то бы он точно поехал, но решил , что мне ,возможно не дадут отпуск, так как у меня уже был ( я ездила на 5 дней на море, предврительно согласовав с ним, он тогда точно не мог, но мне советовал ехать).

Потом сказал, что нечего наверное нам строить совместные планы на будущее, так как он планирует покупку квартиры в Москве, а мне наверное хочется уже ребенка,он тоже хочет еще детей,но в ближайшие пару лет не сможет их себе позволить. Я сказала окей, тогда я иду домой, не буду оставаться, меня начало трясти, в квартире было холодно и от нервов. Он посадил меня на колени, почувстовал, как я дрожу, понял ,что меня очень волнует этот разговор и не дал мне уехать, просто физически держал меня и спросил:Вот ты готова разрушить все так, при первом препятствии? Я ответила, что он сам обозначил конец. Он спросил, какие я вижу варианты выхода из этой ситуации. Я сказала,что нам рано еще говорить о детях , следующая стадия, хотя бы просто начать встречаться, чтобы оба понимали, что мы вместе.

Он сказал ,да,ок, я почему-то об этому не подумал.Я осталась у него, неделю мы переписывались как обычно, но затем он снова написал, что все же не готов к отношениям. Я написала жаль. На следующий день я попросила его всё же заехать,помочь мне кое-что перенести с балкона, так как не хочу приглашать чужих мужчин в квартиру.

(Чужих мужчин она не хочет, грузчиков оплаченных считает «чужими мужчинами» и предпочитает нагрузить вот этого защипцованного ею и несколько раз объяснявшего, почему он ее не хочет)

Он приехал,я старалась вести себя как ни в чем не бывало, затем спросила, почему он мне в лицо говорит одно, что хочет быть со мной,а когда мы расстаемся, его начинают одолевать какие-то сомнения.Он сказал, что считает, что не удовлетворяет меня в сексе, что я ни разу ни кончила по его ощущениям за время наших отношений и что со временем, я уйду из-за этого от него. Я сказала, что мне хорошо с ним в постели, это правда, черт возьми, и что если что-то не получется или не устраивает, это вопрос, который можно улучшить, и прошу его не волноваться по этому поводу.

(Штурман успокоила, что поможет ему удовлетворить ее в сексе, у нее есть на то доильный аппарат и указка Училки)

Что я постараюсь ему больше открываться, что не могу полностью расслабиться, из-за его неопределенного отношения . Мы говорили об этом всю ночь ,наутро я уехала на работу,а он к себе, у него в этот день был выходной.

Днем немного переписывались, а на следующее утро он написал, что все же лучше нам продолжать общение в дружеском формате. Я сказала, что хорошо, но с ним мне хорошо и в сексе и в духовном плане, как ни с кем, что проблема надумана и мы её можем решить при желании. На выходных я была у папы, хотела встретиться с N, но он писал, что занят, он говорил до этого,что брал выходные для определенных дел.Во вторник я снова приехала в его город и спросила, могу ли я приехать к нему .Он согласился, но пока я еще ехала написал мне начало сочиненного,видимо, им стихотворения.Там были слова про губы,которые были целованы без любви,того ,что все предрешено,что расставание неизбежно.

(Дело не в тебе, а во мне)

Меня оно задело, но я решила не обращать на это внимания, решила, что как Онегин на спаде он действительно может так чувствовать, но это не значит, что это его определяющее ко мне отношение.

(Она решила не обращать на его решение внимания, потому что у нее на то — корона Победительницы)

Или я этим просто утешаю себя и он сказал мне открытым текстом, чтобы уже поставить точку в этих отношениях. Приехала как обычно, он мне рассказал про свои планы на жизнь ,в которых учеба и работа. Я старалась просто быть легкой. Был секс, но поскольку мы не могли заснуть вместе от нервного напряжения или от того,что я уже его замучила собой, после -он ушел спать на диван,чтобы хоть сколько-то поспать перед работой.

Это была нашам последняя встреча, с тех пор прошло чуть больше 2-х месяцев, он ничего не пишет, я однажды спросила формальный вопрос про работу в его городе для папы, которого уволили, он сказал, что поспрашивает, и однажды отправила ироничную картинку, пытаясь его рассмешить и вытянуть на эмоции,где мужчина курит один на балконе в трусах , он не ответил ничего, но периодически появляется в месенджере,в котором он общался только со мной,и я так думаю,что колебается снова.

(Душа его рвется к вам, автор, тело его томится, кровь иногда вскипает, а сердце колотится в груди. Но колпачок Стесняши мешает ему сделать шаг)

Я занялась прокачкой своих ресурсов, много читаю, думаю о покупке своей квартиры, источников дополнительного заработка, понимаю, что лучше его пока оставить в покое. Знакомлюсь и общаюсь с другими мужчинами, занимаюсь самообразованием, расширяю свой кругозор. Понимаю,что с моей стороны не осталось никаких шагов, решит он или нет возобновить общение уже не в моем локусе.

(Думать о покупке квартиры, много читая — отличная прокачка ресурсов)

Понимаю, что фокус должен быть на нем, а локус внутри, исходя из этого я должна стремиться дать ему то, что нужно ему. Оставить его в покое-это то,что ему сейчас нужно и это будет моим вложением в эти отношения?

(Эта Ученица даже меня потрясла. Уйти, когда послали — это вложение в отношения? О)

Я видел его удовольствие от встреч, он выражал его, говорил, что в последствие, мне нужно привыкать к тому, что я буду жить с ним в Подмосковье. Но он как будто боится не вытянуть, что я разочаруюсь и всё закончится, что принесет ему боль, поэтому сам закачивает все, так и не начав.

(Да, он любит, но очень боится привязаться и потерять вас, этот Бедняша, поэтому и расстался)

Возможно,я могу дать ему эмоции своим появлением в его жизни, где в основном работа и долг заботы о ребенке, но боюсь, что инициатива с моей стороны снова будет щипцами.Но с другой стороны, если бы он хотел этого, он бы появился в моей жизни сам, он же помнит о моем к нему отношении.

(Да, вы могли бы стать украшением его жизни и даже праздником, автор. Жаль, что Глупыша не понимает этого)

Очень надеюсь на разбор, если мое письмо покажется для этого интересным.

Источник: Эволюция

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