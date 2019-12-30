Кабмин внес в Раду проект закона о труде

28 декабря Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №2708 «О труде».

Документа еще нет на сайте парламента, но премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал в Telegram, что в нем есть пять ключевых нововведений, предусматривающих:

сохранение и расширение социальных прав работников;

увеличение количества легальных рабочих мест;

равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;

повышение доходов работников по всей Украине;

гармонизация украинского законодательства с европейским.

Исходя из текста проекта закона, который опубликовал в Telegram главный редактор «Радіо НВ» Валерий Калныш, Кабмин предлагает ввести ряд новых понятий и ликвидацию дейтсвующего с 1973 года Кодекса законов о труде (КЗоТ).

В частности, авторы законодательной инициативы предложили семь видов договоров между работодателем и сотрудником: срочный (не более чем на 5 лет), краткосрочный (до двух месяцев), сезонный (не более восьми месяцев), с нефиксированным рабочим временем (предусматривающий свободный график и оплату только за выполненную работу), ученический (с работником, который совмещает работу и учебу, на срок до шести месяцев) и договор с домашним работником.

КЗоТ предусматривает возможность подписания только трех видов договоров – бессрочного, на определенный срок (по согласованию сторон) и на срок выполнения определенной работы.

Кроме того, документ регулирует процесс репатриации – возвращения работника, например моряка, который находится заграницей в командировке, в Украину. Обязанность организовать репатриацию возлагается на работодателя.

Также законопроект предусматривает отках бумажных трудовых книжек. «Учет трудовой деятельности работников осуществляется в электронной форме», – говорится в ст. 9 проекта.

В заключительных положениях сказано, что в случае принятия законопроекта, в день вступления в силу соответствующего закона утратят силу КЗоТ, а также законы «Об отпусках», «Об отплате труда» и еще ряд нормативных документов, регулирующих трудовые отношения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 28 декабря Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №2708 «О труде». Документа еще нет на сайте парламента, но премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал в Telegram, что в нем есть пять ключевых нововведений, предусматривающих: сохранение и расширение социальных прав работников; увеличение количества легальных рабочих мест; равные возможности для мужчин и женщин в сфере […]