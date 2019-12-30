Заморозка помощи Украине вызвала раскол в администрации Трампа

30.12.2019, 3:05, Новости дня

Американские СМИ сообщают, что отговорить президента США Дональда Трампа от заморозки военной помощи Украине пытались глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео.

New York Times утверждает, что сопротивление такому решению Трампа было «гораздо более сильным», чем считалось прежде. Издание сообщает, что в августе на встрече в Овальном кабинете Эспер присоединился к Помпео и Джону Болтону, который тогда занимал пост советника Трампа по нацбезопасности. Как пишет NYT, Трампа «пытались убедить, что разморозка помощи – в интересах США, но это было безуспешно».

По версии New York Times, решение Трампа вызвало «волну шока» и в Белом доме, и в Пентагоне, а в администрации Трампа возникли глубокие противоречия, передает РИА «Новости».

New York Times пишет, что основную роль в выполнении требований Трампа сыграл и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвейни.

В ноябре СМИ сообщали, что Вашингтон принял решение о заморозке военной помощи Украине сразу после телефонного разговора президентов двух государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Разговор состоялся 25 июля. Позднее Госдеп сообщил, что США закончили пересмотр программ и окажут военную помощь Украине.



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Последнее: Американские СМИ сообщают, что отговорить президента США Дональда Трампа от заморозки военной помощи Украине пытались глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео. New York Times утверждает, что сопротивление такому решению Трампа было «гораздо более сильным», чем считалось прежде. Издание сообщает, что в августе на встрече в Овальном кабинете Эспер присоединился к Помпео и Джону […]

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