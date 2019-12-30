Алкотестеры в автомобилях часто являются виновниками аварий

30.12.2019, 3:04, Разное

Количество алкотестеров в автомобилях в последнее время увеличилось в три раза. Несмотря на некоторые плюсы, имеются и риски для пассажиров и водителей от использования таких устройств, являющихся виновниками аварий.
Компания LifeSafer, которая занимается продажей алкотестеров, пояснила о большом использовании аппаратов блокировки зажигания в машинах государственного значения в Швеции, а также данной тенденции собираются следовать и другие страны. Контролирующие службы утверждают, что устройства способны уменьшить число повторных случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения на 70%, пока они работают.

Между тем, подобная техника порой приводит к негативным последствиям. Проблема в том, что водители, которые покупают машины с блокировкой зажигания, в отдельных моментах не могут доказать приложению свой трезвый вид. Повторяющиеся проверки необходимы для предотвращения эпизодов, когда за автолюбителей дышит в трубку кто-то другой. Правительственные организации требуют от хозяев транспортных средств останавливаться в безопасных местах при прохождении повторных тестов в связи с привлечением внимания, хотя реализующие средства блокировки фирмы заверяют в их отменном качестве.



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Последнее: Количество алкотестеров в автомобилях в последнее время увеличилось в три раза. Несмотря на некоторые плюсы, имеются и риски для пассажиров и водителей от использования таких устройств, являющихся виновниками аварий. Компания LifeSafer, которая занимается продажей алкотестеров, пояснила о большом использовании аппаратов блокировки зажигания в машинах государственного значения в Швеции, а также данной тенденции собираются следовать и […]

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