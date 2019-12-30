Названы автомобили из гаража Ким Кардашьян

30.12.2019, 3:04, Разное

Одной из самых обеспеченных знаменитостей считается модель Ким Кардашьян. Известно, что она любит дорогие и роскошные автомобили.
Ким Кардашьян пользуется двумя элитными машинами марки Rolls Royce Phantom и Mercedes-Benz G63. «Немец» способен генерировать 544 лошадиных сил благодаря 5,5-литровому мотору. Стоит отметить наличие в гараже звезды спорткара Ferrari 458 Italia, способного набирать 200 км/ч.

Кроме того, перемещается Ким Кардашьян еще на одном Mercedes-Benz McLaren SLR. Среди остальных транспортных средств модели Range Rover (черный и белый) и Bentley Continental GTC. Ранее Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст подарили своей маленькой дочери на Рождество куртку, которая когда-то являлась собственностью Майкла Джексона. Раритетную вещь удалось приобрести на аукционе, но ее стоимость не раскрывается.



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