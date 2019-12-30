Психолог Альдо Сивико рассказал, почему не срабатывают новогодние обещания

Психолог из Ратгерского университета Альдо Сивико рассказал, почему не срабатывают новогодние обещания. Одной из самых главных причин, по его мнению, является недостаток мотивации.

Многие верят, что после Нового года их жизнь кардинально изменится, но на деле большая часть этих людей отказывается от своих обещаний уже к февралю. По словам эксперта, понимание того, почему так происходит, позволит изменить сложившуюся ситуацию.

Первой ошибкой является желание изменить свою жизнь в один миг. На практике это просто невозможно, ведь самые крупные вершины достигаются постепенно. Кроме того, некоторые люди совершенно не верят в свои силы, а также в то, что смогут измениться. В этом случае сомнения перечеркивают все усилия. Важно понимать: чтобы осуществить мечту, недостаточно иметь знания, нужен опыт и практика. Чтение книг по личностному развитию окажется бесполезным, если не приступить к конкретным действиям.

Ещё одной причиной того, что новогодние обещания не сбываются, является то, что они ассоциируются с негативом и не приносят в жизнь позитивные эмоции. Тогда человек старается любыми способами оградить себя от выполнения поставленных задач, чтобы избежать стресса. Так происходит, когда нет поддержки, а мечты приходится скрывать от родственников и друзей.

Недостаток мотивации также способен свести на нет все желания. Такое происходит потому, что нет чёткого понимания, зачем испытывать стресс, прикладывать много усилий. В данном случае эксперт рекомендует представить конечный результат и более точно составлять план действий

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