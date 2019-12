Мнение: Типаж «Хабалка». Королева русского театра

Вообще-то не подлежит никакому сомнению, что только что умерла великая женщина. Я, конечно, о Галине Волчек. Ей можно только завидовать: абсолютно состоявшаяся личность, грандиозная творческая биография, невероятное уважение коллег (причем всех возрастов), властей, признание в том числе и на Западе, жизнь на полную катушку и смерть в 86 лет, можно сказать, практически на сцене, причем — собственного театра! Немаловажно, что и в том, что называется «простое женское счастье», Волчек тоже не была обделена — тут и отличный сын, и поистине гениальный муж и отец ее ребенка (Евгений Евстигнеев) — да всё у неё как на подбор, высший сорт, причем и в творческом, и в личном, и в профессиональном, и в административном плане.

Что тут интереснее всего? Прежде всего, конечно, то, что у Галины Волчек не было абсолютно никаких предпосылок для столь феерического жизненного успеха. Более того — уже то, что она вообще пошла по специальности «Актриса» — удивительно, можно сказать — это была большая наглость.

Про нее говорят, что она «не любила сниматься» (действительно, в ее списке совсем мало киноролей). Но в этом «не любила» явное лукавство: на самом деле «под нее» ролей практически и не писали. Ужас ведь в том, что она не то что «не была красавицей» (это б еще полбеды) — но она не была даже «интересной». У Волчек была не просто «заурядная внешность» — у нее была вульгарная внешность. Типаж «буфетчица на вокзале», или «хабалка». Какие тут могут быть роли? Только проходные. С ее простым, грубым, словно топором кое-как вытесанным лицом (и такой же фигурой) актриса обречена на то, что любые яркие роли — причем равно положительные и отрицательные — будут проходить мимо нее. Всегда.

И как тут делать яркую профессиональную карьеру? Актрисы ведь вообще гораздо более зависимы от своих внешних данных, чем актеры. Актер вообще может быть и уродцем, или даже иметь совершенно стертую внешность — это пустяки, Лев Дуров (или тот же Евстигнеев) красавцами никогда не были, брали другим. А вот женщинам в этой профессии без «лица» рассчитывать практически не на что.

У Волчек с лицом всегда было всё плохо. Причем свое уродство ей даже нечем было компенсировать. Взять, скажем, патентованную дурнушку мирового кино — Барбару Стрейзанд; на лицо — кошмар, но — какой ангельский голос! «I am a woman in love» – и всё, сердца зрителей тают, в особенности те, кто воспринимают больше ушами, чем глазами… Волчек не могла и петь; она была скорее для зрителя a women beyond love, женщина вне любви, даже «по ту сторону» любви…

Она потом нашла пьесу с говорящим названием, которую ставить никто не хотел, а она разглядела в ней потенциал: «Мурлин Мурло». Вот да — именно Мурлин Мурло. Русский идеал красоты.

И все-таки она пробилась! Как?! За счет чего? По всей видимости — за счет наличия у нее набора совсем не актерских качеств: смелость, стойкость, оптимизм, железная воля. Плюс совсем уж редкоземельное для наших широт свойство — работать с людьми исходя не из своего отношения к ним, а из соображений «пользы для дела» (что это? Как это вообще?? — большинство тут даже не в состоянии уловить смысл последнего предложения).

Словом, она выиграла так, как повелось со времен Екатерины в нашей рыхлой истеричной стороне: оказалась единственным мужиком в этом извечном бабьем царстве.

Но еще интересно, при каких обстоятельствах. Биографию Волчек все знают, но важны акценты. Итак, сначала на самой ранней волне «оттепели», в 1956 году, она вместе с кучкой молодых и безбашенных недавних студентов идет делать «новый театр» — то есть «Студию молодых актеров». Уже неплохо — учитывая, из какой страны они только что вышли (из той, в которой формулу «Шаг влево, шаг вправо — побег» люди с детства привыкали понимать буквально). Потом в этой Студии Волчек спокойно пребывала на вторых ролях, в тени блистательных лидеров и практически гениев, двух Олегов: Ефремова и Табакова. А потом, хе-хе, бунтаря и «строителя нового театра» Ефремова советская власть зовет возглавить МХАТ — то есть, по сути, главный Императорский театр страны… и бунтарь почти тут же соглашается. А за ним туда же сваливает и Табаков. Из «нового театра молодых» — в самый что ни на есть СТАРЫЙ. Уходят оба.

История ведь была почти библейская, на глазах у всей страны. Студия, которая уже стала тогда «театром Современник» — она ведь всегда позиционировалась не как «служба», не как «работа по штатному расписанию» — а как практически братство. Вместе ушли, вместе делаем НОВОЕ, один за всех, все за одного, романтика! Самые что ни на есть оттепельные 60-е, причем Ефремов как раз и был главным идеологом всего этого. И вот главный идеолог как раз собирает всю труппу и говорит «адью».

Там, вестимо, не обошлось без рыданий, наверняка и сам Олег расчувствовался, обещал, что «с радостью взял бы всех, ведь мы — команда!» — но потом деловито объяснил, что всех взять, увы, он с собой не может, ведь МХАТ — театр действующий, там своих актеров полно, поэтому готов он взять буквально одного-двух, других — разве что как-нибудь потом, и вообще — хватит жить прошлым, до свиданья, друзья, нам было так классно вместе!

С чем это можно сравнить? Думаю, это что-то типа того, как если б завтра Кремль предложил Навальному плюнуть на свою деструктивную деятельность — и перейти в правительство, премьер-министром вместо Медведева. Давайте, мол, наконец строить «Прекрасную Россию Будущего» вместе! У вас ведь так много наработок! Бросайте этот ваш Фонд Борьбы с Коррупцией, пора уже послужить Родине по-настоящему! Но — одно условие: правительство — работающий механизм, много «своих людей» вам брать нельзя. Сами понимаете. Поэтому — ну, возьмите, что ли, Колю своего Ляскина министром энергетики, ну и, если хотите, эту свою Соболь министром юстиции. Или культуры. И пока всё, с остальными, надеемся, вы сработаетесь.

И представим, что Навальный бы согласился. Ну а что — это ведь Вызов. Премьер — это не хухры-мухры. А чего отказываться? Надо попробовать!

Но как бы себя чувствовали в осиротевшем ФБК? Думается, примерно так же, как и в театре «Современник» после ухода Ефремова.

Собственно, после таких «уходов» предполагается одно: что оставленные лидерами структуры должны неизбежно захиреть и тихо уйти в небытие. Что-то типа ульев без матки. «И как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мертвые слова». «Современник» остался разом без идеолога, главных звезд и, что не менее важно, административного прикрытия (Олег Ефремов в совке был могуч во всех смыслах). Кто остался? Назовут Гафта, Игоря Квашу — но оба были еще не очень «раскручены». Ну и «лахудра» Волчек — ей уступили руководство в наибольшей степени потому, что за штурвал тонущего корабля никто особо не рвался. Все были В ШОКЕ.

Вот тут Волчек себя и проявила. Она не просто сохранила театр — она его сохранила в качестве одного из ведущих.

Я тут подумал — а в чем была «фишка» «Современника»? Почему он не терялся на фоне московского изобилия, где и славный Ленком, и Таганка, и тот же МХАТ (мхаты), и пр. — и в «Современник» валила публика?

Тут ведь тоже получилось забавно. Волчек, оставшись без «идеолога нового театра», не стала тужиться и изобретать какой-то новый велосипед — она стала делать «просто» хороший театр, без прыжков на трапеции и игры посреди зрительного зала (как, кстати, и сам Ефремов — оседлав МХАТ, он и думать забыл про «эксперименты»). Но чем отличался «Современник»: там всегда играло сразу много… талантливых актрис! Яркие, талантливые и ослепительно красивые актрисы-«примы» — вот в чем была его «фишка»! До смешного: например, долгое время в «Современнике» играли блестящие актрисы даже одного типажа — Марина Неелова и Чулпан Хаматова. Одна помоложе, другая постарше, обе в крайне востребованном амплуа «вся такая воздушная, к поцелуям зовущая». Как было бы в любом другом театре? Безусловно, за год-два кто-то из «прим» «сожрал» бы вторую — или старшая младшую, или младшая старшую. А эти — играли если не вместе, то рядом, и без каких-либо видимых проблем.

Вот что значит положение «beyond love»! Пока другие московские театры, возглавляемые бронзовеющими на глазах старперами, один за другим превращались в «театры одной актрисы» — «Современник» цвел и пах на их фоне: Неелова, Дорошина («Любовь и голуби»), Хаматова, Бабенко, Яковлева… В других «мужских» театрах ведь даже не поймешь, чья вина — старого худрука, которому уже давно пофиг, или его фавориткам, которые деловито прибирают всё к рукам и избавляются от потенциальных соперниц. Табаков пригрел во МХАТе свою Зудину, Марк Захаров благородно строил Ленком вокруг своей дочери, во что превратил свой театр Джигарханян во имя некой «пианистки» — вся страна два года смотрела в прямом эфире на Первом канале…

И лишь одна Волчек делала театр, просто исходя из соображения, что чем больше в театре красивых и талантливых, обожаемых зрителями — тем для театра лучше.

Круто, что сказать. Вроде все просто — а поди сделай. В России обычно ни у кого не получается. Разве что, как говорится, «в прыжке», один раз, выпучив глаза и чуть не лопнув. А чтоб 86 лет подряд…

Тут только Волчек. Мир праху.

Источник: Размышления вольного социолога

