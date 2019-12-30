Наука: «Стетоскоп» для мозга превратит ЭЭГ-волны в звук

Электроэнцефалограмма отражает работу коры мозга в виде сигналов, для расшифровки которых требуется врач, прошедший специальное обучение.

Облегчить работу докторам без специализации по ЭЭГ смогли исследователи из Стэнфордского университета (США): их разработка преобразовывает ЭЭГ-волны в звуковые сигналы, по которым можно легко обнаружить признаки «тихого» приступа эпилепсии. Работа, посвящённая этому, опубликована в журнале Epilepsia.

Во время «тихого» приступа эпилепсии отсутствуют её явные клинические признаки, зато на электроэнцефалограмме специалист сразу заметит аномальную активность мозга.

«На самом деле, не все приступы эпилепсии вызывают судороги, особенно у пациентов в критическом состоянии, находящихся в отделениях интенсивной терапии. Почти у 90 процентов этих людей будут тихие приступы, которые могут повредить мозг, если их не остановить», — отмечает Йозеф Парвизи (Josef Parvizi), один из авторов работы.

Разработка учёных призвана облегчить постановку диагноза: в ней используется новый алгоритм преобразования сигналов в звук. Система переводит низкочастотные сигналы ЭЭГ в звуковой диапазон, используя эти сигналы как модулятор похожего на голос синтезированного звука. Высота, структура и громкость звука при этом изменяются в зависимости от входного сигнала. С таким стетоскопом для мозга тихий приступ воспринимается как «голосовой взрыв», резко отличающийся от размеренного гула, «издаваемого» мозгом во время нормальной активности.

Исследователи отмечают, что прослушивание сгенерированного разработкой звука в течение 15 секунд помогло неспециалистам обнаруживать приступы с высокой точностью: студентам – с частотой 98±5%, медсестрам – 95±14%. При этом верный диагноз по электроэнцефалограмме поставили 88±11% неврологов и лишь 76±19% студентов. И хотя эта технология не сможет заменить традиционные подходы к интерпретации ЭЭГ, она поможет быстро оценить состояние пациентов.

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